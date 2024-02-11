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Мэр Тольятти назвал возможную причину пожара в гостинице - РИА Новости, 11.02.2024
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06:41 11.02.2024 (обновлено: 09:33 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/pozhar-1926649707.html
Мэр Тольятти назвал возможную причину пожара в гостинице
Мэр Тольятти назвал возможную причину пожара в гостинице - РИА Новости, 11.02.2024
Мэр Тольятти назвал возможную причину пожара в гостинице
Причина пожара в гостиничном комплексе в Тольятти, предварительно, могло стать короткое замыкание в ресторане "Небо", который находится на территории, жертв... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T06:41
2024-02-11T09:33
происшествия
тольятти
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Причина пожара в гостиничном комплексе в Тольятти, предварительно, могло стать короткое замыкание в ресторане "Небо", который находится на территории, жертв нет, сообщил мэр города Николай Ренц в Telegram-канале.В ночь на воскресенье МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти - на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области при этом уточнили, что пострадавшие - два мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался. Областные СК и прокуратура организовали проверку. Позднее была объявлена локализация на той же площади."Вчера в 23.00 (22.00 мск) возник пожар в ресторане "Небо", расположенном на набережной шестого квартала... Жертв нет, пострадали два человека: один госпитализирован, его состояние стабильно, угрозы жизни нет, второй - отказался от госпитализации. Причину пожара сейчас назвать сложно, предварительно - короткое замыкание", - написал он.Он добавил, что здание сильно пострадало, а локализовали пожар в 2.40 (1.40 мск).
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происшествия, тольятти, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Мэр Тольятти назвал возможную причину пожара в гостинице

Мэр Ренц: причиной пожара в гостинице в Тольятти могло стать короткое замыкание

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС во время тушения пожара в здании гостиничного комплекса "Жара Beach Resort" на Спортивной улице Автозаводского района Тольятти. 11 февраля 2024
Сотрудники МЧС во время тушения пожара в здании гостиничного комплекса Жара Beach Resort на Спортивной улице Автозаводского района Тольятти. 11 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС во время тушения пожара в здании гостиничного комплекса "Жара Beach Resort" на Спортивной улице Автозаводского района Тольятти. 11 февраля 2024
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Причина пожара в гостиничном комплексе в Тольятти, предварительно, могло стать короткое замыкание в ресторане "Небо", который находится на территории, жертв нет, сообщил мэр города Николай Ренц в Telegram-канале.
В ночь на воскресенье МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти - на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области при этом уточнили, что пострадавшие - два мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался. Областные СК и прокуратура организовали проверку. Позднее была объявлена локализация на той же площади.
"Вчера в 23.00 (22.00 мск) возник пожар в ресторане "Небо", расположенном на набережной шестого квартала... Жертв нет, пострадали два человека: один госпитализирован, его состояние стабильно, угрозы жизни нет, второй - отказался от госпитализации. Причину пожара сейчас назвать сложно, предварительно - короткое замыкание", - написал он.
Он добавил, что здание сильно пострадало, а локализовали пожар в 2.40 (1.40 мск).
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ПроисшествияТольяттиРоссияСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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