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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Александровку - РИА Новости, 11.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:14 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/obstrel-1926733194.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Александровку - РИА Новости, 11.02.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Александровку, выпустив 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T20:14
2024-02-11T20:14
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Александровку, выпустив 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.15 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. По данным ведомства, с 13.25 по 16.25 мск украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО и три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку. В 16.30 мск украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Александровке, а в 18.20 мск четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240211/svo-1926725285.html
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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донецк, петровский район, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Александровку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Александровку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Александровку, выпустив 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.15 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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По данным ведомства, с 13.25 по 16.25 мск украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО и три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку.
В 16.30 мск украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Александровке, а в 18.20 мск четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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