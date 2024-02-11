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Более 2,5 тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2024 году
Более 2,5 тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2024 году - РИА Новости, 12.02.2024
Более 2,5 тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2024 году
Более 2,5 тысячи лифтов в 2334 домах планируют заменить в Москве в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-11T15:26
2024-02-11T15:26
2024-02-12T13:30
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 2,5 тысячи лифтов в 2334 домах планируют заменить в Москве в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В столице в этом году планируется провести капремонт в 2334 домах и заменить 2642 лифта, сообщил Сергей Собянин. С 2015-го, за девять лет реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Москве, отремонтировали 13,9 тысячи зданий", - говорится на сайте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин