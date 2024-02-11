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Более 2,5 тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2024 году - РИА Новости, 12.02.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:26 11.02.2024 (обновлено: 13:30 12.02.2024)
https://ria.ru/20240211/moskva-1926836745.html
Более 2,5 тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2024 году
Более 2,5 тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2024 году - РИА Новости, 12.02.2024
Более 2,5 тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2024 году
Более 2,5 тысячи лифтов в 2334 домах планируют заменить в Москве в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-11T15:26
2024-02-12T13:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 2,5 тысячи лифтов в 2334 домах планируют заменить в Москве в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В столице в этом году планируется провести капремонт в 2334 домах и заменить 2642 лифта, сообщил Сергей Собянин. С 2015-го, за девять лет реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Москве, отремонтировали 13,9 тысячи зданий", - говорится на сайте.
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин

Более 2,5 тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2024 году

© РИА Новости / Владимир ПесняПодъезд жилого дома
Подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Подъезд жилого дома
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 2,5 тысячи лифтов в 2334 домах планируют заменить в Москве в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В столице в этом году планируется провести капремонт в 2334 домах и заменить 2642 лифта, сообщил Сергей Собянин. С 2015-го, за девять лет реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Москве, отремонтировали 13,9 тысячи зданий", - говорится на сайте.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
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