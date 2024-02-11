Рейтинг@Mail.ru
На БКЛ восстановили движение поездов - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/metro-1926636163.html
На БКЛ восстановили движение поездов
На БКЛ восстановили движение поездов - РИА Новости, 11.02.2024
На БКЛ восстановили движение поездов
Движение поездов против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы, нарушенное из-за человека на пути, восстановлено и вводится в график. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T00:18
2024-02-11T00:18
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855565894_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_3cd583927f72335be26c194307a56fd3.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Движение поездов против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы, нарушенное из-за человека на пути, восстановлено и вводится в график. "Движение на Большой кольцевой линии против часовой стрелки восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении. Ранее дептранс сообщал, что движения против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы нет от станции "Новаторской" до "Каховской" из-за человека на пути.
https://ria.ru/20240205/metro-1925433191.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855565894_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8919d56412d6b3817b58d6c9bf53a8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество
Москва, Общество
На БКЛ восстановили движение поездов

На БКЛ восстановили движение поездов против часовой стрелки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБольшая кольцевая линия московского метро
Большая кольцевая линия московского метро - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Большая кольцевая линия московского метро . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Движение поездов против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы, нарушенное из-за человека на пути, восстановлено и вводится в график.
"Движение на Большой кольцевой линии против часовой стрелки восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Мужчина, упавший на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, выжил
5 февраля, 11:01
Ранее дептранс сообщал, что движения против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы нет от станции "Новаторской" до "Каховской" из-за человека на пути.
 
МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала