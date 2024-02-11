https://ria.ru/20240211/metro-1926636163.html

На БКЛ восстановили движение поездов

На БКЛ восстановили движение поездов - РИА Новости, 11.02.2024

На БКЛ восстановили движение поездов

Движение поездов против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы, нарушенное из-за человека на пути, восстановлено и вводится в график. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T00:18

2024-02-11T00:18

2024-02-11T00:18

москва

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Движение поездов против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы, нарушенное из-за человека на пути, восстановлено и вводится в график. "Движение на Большой кольцевой линии против часовой стрелки восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении. Ранее дептранс сообщал, что движения против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы нет от станции "Новаторской" до "Каховской" из-за человека на пути.

https://ria.ru/20240205/metro-1925433191.html

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