https://ria.ru/20240211/metro-1926636163.html
На БКЛ восстановили движение поездов
На БКЛ восстановили движение поездов - РИА Новости, 11.02.2024
На БКЛ восстановили движение поездов
Движение поездов против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы, нарушенное из-за человека на пути, восстановлено и вводится в график. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T00:18
2024-02-11T00:18
2024-02-11T00:18
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Движение поездов против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы, нарушенное из-за человека на пути, восстановлено и вводится в график. "Движение на Большой кольцевой линии против часовой стрелки восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении. Ранее дептранс сообщал, что движения против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы нет от станции "Новаторской" до "Каховской" из-за человека на пути.
https://ria.ru/20240205/metro-1925433191.html
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москва, общество
На БКЛ восстановили движение поездов
На БКЛ восстановили движение поездов против часовой стрелки
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Движение поездов против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы, нарушенное из-за человека на пути, восстановлено и вводится в график.
"Движение на Большой кольцевой линии против часовой стрелки восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
Мужчина, упавший на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, выжил
Ранее дептранс сообщал, что движения против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы нет от станции "Новаторской" до "Каховской" из-за человека на пути.