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Достопримечательности Коломны: что посмотреть и куда сходить за один день
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
20:54 11.02.2024 (обновлено: 21:00 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/kolomna-1915638974.html
Коломна: что посмотреть в одном из старейших городов России
Достопримечательности Коломны: что посмотреть и куда сходить за один день
Коломна: что посмотреть в одном из старейших городов России
Коломна — один из старейших и богатых на достопримечательности городов России. Здесь много древних храмов, необычных музеев, культурно-исторических объектов,... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T20:54
2024-02-11T21:00
коломна
общество
туризм
московская область (подмосковье)
туризм
маршруты - туризм
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Коломна — один из старейших и богатых на достопримечательности городов России. Здесь много древних храмов, необычных музеев, культурно-исторических объектов, известных на всю страну. Из-за большого количества церквей Коломну часто называют духовным центром Руси. Что можно посмотреть в городе за один день или выходные, куда сходить с детьми и какие программы посетить, где можно вкусно поесть, остановиться на ночь и приобрести особенные коломенские сувениры — в материале РИА Новости.Достопримечательности КоломныКоломна, основанная в XII веке, — один из самых популярных туристических городов в Подмосковье с богатой историей и культурным наследием. Расположен он на месте слияния трех рек: Коломенки, Оки и Москвы. Это отличный вариант для поездки на выходные или праздники. Здесь обязательно стоит осмотреть кремль, посетить старинные храмы, уникальные музеи и театры, попробовать знаменитую коломенскую пастилу.Как добраться до КоломныИз Москвы в Коломну можно добраться на автомобиле, автобусе или электричке.От МКАД до города чуть больше 100 километров по федеральной трассе М-5 "Урал", стоит учитывать, что дорога проходит через населенные пункты, где могут быть затруднения перед светофорами. Без пробок время в пути займет 1,5-2 часа.Рейсовый автобус № 460 отправляется от станции метро "Котельники" и ходит несколько раз в день. Ближайшая к историческому центру остановка — "Площадь Двух Революций".От Казанского вокзала в Коломну ходят электрички Москва — Голутвин и Москва — Рязань-1, на дорогу уйдет 2 часа 20 минут.Для того чтобы добраться до центра Коломны, нужно пересесть на городской транспорт. Перемещаться можно на трамвае, автобусе, маршрутке и такси.Если путешествие запланировано в сезон навигации, самый комфортный способ — круизный теплоход. Он отходит от московского Южного речного вокзала, экскурсии с остановками в Рязани, Коломне, Нижнем Новгороде, Муроме и других городах занимают от четырех до десяти дней.Что посмотреть и где погулять в КоломнеЧтобы лучше познакомиться с культурой и традициями Коломны, стоит посетить местные достопримечательности. В городе находятся многочисленные музеи, театры, галереи и выставочные залы, которые предлагают широкий спектр культурных мероприятий.Наиболее интересные места для посещения и прогулок:Коломенский кремльКоломенский кремль — главная жемчужина города.&quot;Прогуляться вдоль стен кремля и по его территории можно абсолютно бесплатно, а вот попасть внутрь башен можно только с экскурсией. Там гостей накормят хлебом с солью, напоят квасом, дадут пострелять из лука и проведут в Маринкину башню, где была заточена Марина Мнишек&quot;, — рассказывает жительница Коломны Анастасия Рыжова.Соборная площадьНа территории кремля расположена старейшая в городе Соборная площадь — архитектурный ансамбль, включающий в себя Успенский кафедральный собор, Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, памятник Кириллу и Мефодию.Улица ЛажечниковаСтоит также прогуляться по улице Лажечникова, которую некоторые гости города сравнивают с московским Старым Арбатом. Она по сегодняшний день сохранила свой исторический облик и олицетворяет атмосферу города XVII-XVIII столетий. Эксперт отмечает, что визитная карточка улицы — Брусенский женский монастырь, который недавно открылся после реставрации, он был основан в 1552 году по указу Ивана Грозного.Музей "Калачная" Коломенские калачи — один из гастрономических брендов города.&quot;Рядом с Пятницкими воротами расположен Музей &quot;Калачная&quot; и магазин. Здесь пекут калачи, хлеб, крендели по рецепту XIV века, а на экскурсии можно сделать калач самому или просто приобрести выпечку с собой&quot;, — говорит Анастасия Рыжова.Музей-комплекс "Дом самовара"В комплекс входят музейно-выставочный центр "Коломянка", сувенирная лавка и кафе. Здесь собрано более 500 русских самоваров, коллекция утюгов, керосиновых ламп, кухонных принадлежностей: лопатки, чугунки, жаровни, горшки, ухватки, чапельники. Кроме того, можно увидеть винтажную одежду и сфотографироваться в традиционном русском наряде."Арткоммуналка"Любителям атмосферы Советского Союза эксперт рекомендует зайти в "Арткоммуналку", где представлены советские детские игрушки, бюст Ленина, старый телефонный аппарат и даже трехлитровые банки с соленьями, а также старинный шкаф, войдя в который попадаешь в другую комнату. Музей расположен в центре Коломны в доме, где в 60-е годы прошлого столетия был продуктовый магазин "Огонек".МузеиВ Коломне много и других музеев. В них можно познакомиться с историей города, попробовать самостоятельно приготовить что-то и приобрести с собой. Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям российского сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.ру, перечислила интересные для посещения музеи.Музей "Коломенская пастила"Музей расположен во флигеле усадьбы купцов Сурановых, в аккуратной гостиной поет канарейка и тикают старинные часы, а хозяйка угощает гостей разными видами пастилы и ароматным чаем. В неспешной беседе здесь можно узнать о масонах, которые тайно собирались в этом доме, забавах Ивана Грозного, древних коломенских садах, необычных яблоках архиерея Никиты и других городских преданиях.&quot;Музей &quot;Коломенская пастила&quot; и музейная фабрика пастилы — два разных заведения, в которых посетители узнают о разных временных эпохах, — поясняет Анастасия Рыжова. — На музейной фабрике можно посмотреть часовое театрализованное представление, стать участником действия и попробовать разные виды пастилы&quot;.Фабрика пастилы была основана купеческой семьей Чуприковых. Несмотря на ее закрытие, в XXI веке производство сладостей возобновилось. Завод перестал выполнять исключительно производственную функцию: на территории начали проводить экскурсии, музейные выставки.Музей "Тайны коломенской медовуши"Размещен в усадьбе купца Макеева.&quot;Медовуши — специальные комнаты для хранения и вызревания медовухи, сохранившиеся в подвалах купеческой семьи. Коломенские боярские, дворянские усадьбы не обходились без подобных помещений. Создатели необычной выставки восстановили атмосферу XIX века. Часть экскурсионной программы заключается в приготовлении сбитня из меда, дегустации сортов меда, напитков. На выходе гости могут приобрести медовуху, бальзамы и сиропы в магазинчике&quot;, — поясняет эксперт.Музейная лавка "Торговля мылом Г. И. Суранова"Экспозиция "Торговля мылом Г. И. Суранова" — магазин и музей, оформленные в виде старинной лавки. На экскурсии гости знакомятся со всеми этапами мыловарения, включая сбор компонентов, упаковку, выкладку. Дополнительно проходят мастер-классы по созданию авторских украшений, парфюмерии, вышивке.Коломенский краеведческий музейЭтот музей рассказывает об истории и культуре города с древних времен до наших дней. В нем представлены экспонаты, связанные с археологией, этнографией, историей и искусством региона.В его состав входят три филиала:Музей трамваевУникальный музей предоставляет посетителям возможность погрузиться в историю и развитие трамвайного транспорта. В нем можно увидеть различные модели и экспонаты исторических трамваев, начиная с самых первых, действовавших в Коломне, до современных моделей, ознакомиться с различными артефактами, фотографиями и документами, которые рассказывают об истории и роли трамваев в развитии городской инфраструктуры.Музей "Кузнечная слобода"Здесь можно узнать о развитии ремесла, рассмотреть литые, кованые, деревянные изделия разных эпох. В коллекции представлены экспонаты с многовековой историей и созданные в наши дни. Экскурсия включает мастер-класс, где каждый желающий может побывать в роли кузнеца.Самостоятельный маршрут по интересным местам за один деньНачать путешествие стоит с обзорной экскурсии по кремлю, чтобы изначально узнать историю города. Потом Анастасия Рыжова советует заглянуть в калачную, Музей пастилы, не забыть про обед, после которого можно прогуляться по улочкам и дойти до креативного кластера "Патефонка", откуда направиться в сторону набережной, а там перейти через мост и прогуляться до Бобреневского монастыря.Куда можно сходить с детьмиЕсли запланирована поездка с детьми, то Екатерина Долгих, директор по маркетингу тревел-сервиса "Купибилет", советует добавить в маршрут Action park и "Экодеревушку".Action park — это огромный парк активного отдыха для всей семьи: на территории в 2,5 гектара расположены батутный центр высотой десять метров, детские игровые площадки, зоны для тактического и спортивного пейнтбола, лазертага и страйкбола, стрельбище для лучников, скалодром, бампербол, беседки с зонами для барбекю, спа-комплекс."Экодеревушка" — ферма, где можно познакомиться с животными и попробовать натуральные продукты: творог, йогурт, сыр, а также попариться в бане. Здесь обитают коровы, козы, овцы, гуси, утки и белки, а в зоопарке — змеи, еноты, индюки, вараны, игуаны, сурикаты и хамелеоны. Но главная фишка хозяйства — крокодиловая ферма.Для гостей проводятся экскурсии и мастер-классы по приготовлению домашнего сыра. На территории "Экодеревушки" также есть конный клуб, где каждый желающий может прокатиться на лошадях.Анастасия Рыжова рекомендует отправиться вместе с детьми в музей "10 зайцев". Там есть большое разнообразие мастер-классов по изготовлению пряников. А также сходить на музейную фабрику пастилы и в калачную, поскольку там есть много интерактивов, в которых задействованы дети.ЭкскурсииТуристы могут составить собственный маршрут по городу или воспользоваться готовыми предложениями туристических агентств. В Коломне есть множество вариантов готовых экскурсий для всех интересов и возрастов. Можно присоединиться к экскурсии по Кремлю и другим историческим местам или отправиться на прогулку на катере по реке Оке.Где можно вкусно поестьВ исторической части города много мест, где можно подкрепиться после просмотра достопримечательностей, но стоит быть готовым к тому, что в праздничные и выходные дни может не оказаться свободных столиков.&quot;Одно из самых известных кафе — &quot;Сити&quot;, которое расположено в центре города, а напротив через дорогу есть ресторан &quot;Чентуриппе&quot; с большим выбор пиццы, — рассказывает Анастасия Рыжова. — Напротив калачной находится ресторан &quot;Марфа Соломоновна&quot;, в котором представлено большое разнообразие блюд русской кухни. На улице Лажечникова — кафе &quot;Намёки&quot;, а на Красногвардейской — ресторан &quot;Рульки верх&quot;. В арт-квартале &quot;Патефонка&quot; есть насколько кофеен, среди которых кулинарная лавка &quot;Соседка&quot;, отличающаяся насыщенным вкусом кофе и нежными сырниками&quot;.Где остановитьсяОстановиться в Коломне можно в апартаментах, гостиницах, хостелах. Популярны среди гостей города гостиница "Коломна", хостел "Два гуся", гостиница "Гражданка". По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.ру, стоимость ночи проживания в Коломне в среднем составляет 3500-6000 рублей. Некоторые из гостиниц стилизованы под старые особняки. Есть даже гостиница-дебаркадер, оборудованная под старый корабль.Что привезти из сувенировМожно приобрести стандартные магнитики, брелоки и кружки, но если хочется чего-то необычного, то стоит пройтись вдоль Пятницких ворот и подобрать что-то по душе у местных мастеров. Например, пастилу, печенье, конфеты, мыло ручной работы, масляные духи, вышитые бархатные броши, фарфоровые чашки, вазы, тарелки и фигурки, медовуху.Советы туристамС городом можно познакомиться за один день, но стоит продумать свою программу и сразу определиться, в какие музеи пойти, потому что в некоторых местах экскурсии проводят по предварительной записи. Если добираться на электричке, то Анастасия Рыжова советует ехать до станции Коломна, а не Голутвин, чтобы быстрее оказаться в исторической части города.&quot;Обязательно стоит побывать в Музее коломенской пастилы — аутентичные исторические костюмы, дегустация, погружение в атмосферу царской России — все это врезается в память надолго, — говорит блогер Сара Окс. — Музей быта, игрушки, женской доли — каких только музеев там нет. А на центральной улице, где стоит Коломенский кремль, есть ресторан в пушкинском стиле, где подают очень вкусные пельмени, которые повара любезно готовят для своих гостей, и есть возможность зарядить телефон, что особенно важно, когда весь день снимаешь на смартфон и карету с лошадьми, и перебегающих дорогу ежиков, и старинные домики, и величественные храмы. А еще там есть рынок с промыслами — сувенирами всех мастей&quot;.
https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906966512.html
https://ria.ru/20231012/osen-1902080726.html
https://ria.ru/20230830/kolomna-1892859643.html
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коломна, общество, туризм, московская область (подмосковье), маршруты - туризм
Коломна, Общество, Туризм, Московская область (Подмосковье), Туризм, Маршруты - Туризм

Коломна: что посмотреть в одном из старейших городов России

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкКоломенский Брусенский монастырь
Коломенский Брусенский монастырь - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
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Коломенский Брусенский монастырь. Архивное фото
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Оглавление
Коломна — один из старейших и богатых на достопримечательности городов России. Здесь много древних храмов, необычных музеев, культурно-исторических объектов, известных на всю страну. Из-за большого количества церквей Коломну часто называют духовным центром Руси. Что можно посмотреть в городе за один день или выходные, куда сходить с детьми и какие программы посетить, где можно вкусно поесть, остановиться на ночь и приобрести особенные коломенские сувениры — в материале РИА Новости.

Достопримечательности Коломны

Коломна, основанная в XII веке, — один из самых популярных туристических городов в Подмосковье с богатой историей и культурным наследием. Расположен он на месте слияния трех рек: Коломенки, Оки и Москвы. Это отличный вариант для поездки на выходные или праздники. Здесь обязательно стоит осмотреть кремль, посетить старинные храмы, уникальные музеи и театры, попробовать знаменитую коломенскую пастилу.

Как добраться до Коломны

Из Москвы в Коломну можно добраться на автомобиле, автобусе или электричке.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзвозчик катает детей в упряжке на территории культурно-исторического комплекса "Коломенский кремль"
Извозчик катает детей в упряжке на территории культурно-исторического комплекса Коломенский кремль в Коломне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Извозчик катает детей в упряжке на территории культурно-исторического комплекса "Коломенский кремль"
От МКАД до города чуть больше 100 километров по федеральной трассе М-5 "Урал", стоит учитывать, что дорога проходит через населенные пункты, где могут быть затруднения перед светофорами. Без пробок время в пути займет 1,5-2 часа.
Рейсовый автобус № 460 отправляется от станции метро "Котельники" и ходит несколько раз в день. Ближайшая к историческому центру остановка — "Площадь Двух Революций".
От Казанского вокзала в Коломну ходят электрички Москва — Голутвин и Москва — Рязань-1, на дорогу уйдет 2 часа 20 минут.
Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году
2 ноября 2023, 15:25
Для того чтобы добраться до центра Коломны, нужно пересесть на городской транспорт. Перемещаться можно на трамвае, автобусе, маршрутке и такси.
Если путешествие запланировано в сезон навигации, самый комфортный способ — круизный теплоход. Он отходит от московского Южного речного вокзала, экскурсии с остановками в Рязани, Коломне, Нижнем Новгороде, Муроме и других городах занимают от четырех до десяти дней.
© РИА Новости / Владимир АстапковичКоломенский центр развития познавательного туризма "Город-музей". Музей "Коломенская пастила"
Коломенский центр развития познавательного туризма Город-музей. Музей “Коломенская пастила” - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Коломенский центр развития познавательного туризма "Город-музей". Музей "Коломенская пастила"

Что посмотреть и где погулять в Коломне

Чтобы лучше познакомиться с культурой и традициями Коломны, стоит посетить местные достопримечательности. В городе находятся многочисленные музеи, театры, галереи и выставочные залы, которые предлагают широкий спектр культурных мероприятий.
Наиболее интересные места для посещения и прогулок:

Коломенский кремль

Коломенский кремль — главная жемчужина города.
«

"Прогуляться вдоль стен кремля и по его территории можно абсолютно бесплатно, а вот попасть внутрь башен можно только с экскурсией. Там гостей накормят хлебом с солью, напоят квасом, дадут пострелять из лука и проведут в Маринкину башню, где была заточена Марина Мнишек", — рассказывает жительница Коломны Анастасия Рыжова.

© РИА Новости / Александр Чипурин | Перейти в медиабанкКоломенский кремль
Коломенский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Александр Чипурин
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Коломенский кремль

Соборная площадь

На территории кремля расположена старейшая в городе Соборная площадь — архитектурный ансамбль, включающий в себя Успенский кафедральный собор, Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, памятник Кириллу и Мефодию.
© РИА Новости / Максим БлиновВид на соборную площадь Коломенского кремля
Вид на соборную площадь Коломенского кремля - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на соборную площадь Коломенского кремля

Улица Лажечникова

Стоит также прогуляться по улице Лажечникова, которую некоторые гости города сравнивают с московским Старым Арбатом. Она по сегодняшний день сохранила свой исторический облик и олицетворяет атмосферу города XVII-XVIII столетий. Эксперт отмечает, что визитная карточка улицы — Брусенский женский монастырь, который недавно открылся после реставрации, он был основан в 1552 году по указу Ивана Грозного.
© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкУлица Лажечникова в Коломне
Улица Лажечникова в Коломне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
Улица Лажечникова в Коломне

Музей "Калачная"

Коломенские калачи — один из гастрономических брендов города.
«

"Рядом с Пятницкими воротами расположен Музей "Калачная" и магазин. Здесь пекут калачи, хлеб, крендели по рецепту XIV века, а на экскурсии можно сделать калач самому или просто приобрести выпечку с собой", — говорит Анастасия Рыжова.

© РИА Новости / Владимир АстапковичМузей "Калачная" в Коломне
Музей Калачная в Коломне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Музей "Калачная" в Коломне

Музей-комплекс "Дом самовара"

В комплекс входят музейно-выставочный центр "Коломянка", сувенирная лавка и кафе. Здесь собрано более 500 русских самоваров, коллекция утюгов, керосиновых ламп, кухонных принадлежностей: лопатки, чугунки, жаровни, горшки, ухватки, чапельники. Кроме того, можно увидеть винтажную одежду и сфотографироваться в традиционном русском наряде.
© РИА Новости / Светлана БаеваДом самовара в Коломне
Дом Самовара в Коломне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Дом самовара в Коломне

"Арткоммуналка"

Любителям атмосферы Советского Союза эксперт рекомендует зайти в "Арткоммуналку", где представлены советские детские игрушки, бюст Ленина, старый телефонный аппарат и даже трехлитровые банки с соленьями, а также старинный шкаф, войдя в который попадаешь в другую комнату. Музей расположен в центре Коломны в доме, где в 60-е годы прошлого столетия был продуктовый магазин "Огонек".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМузей "Арткоммуналка. Ерофеев и другие" в Коломне
Музей Арткоммуналка. Ерофеев и Другие в Коломне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Музей "Арткоммуналка. Ерофеев и другие" в Коломне

Музеи

В Коломне много и других музеев. В них можно познакомиться с историей города, попробовать самостоятельно приготовить что-то и приобрести с собой. Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям российского сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.ру, перечислила интересные для посещения музеи.

Музей "Коломенская пастила"

Музей расположен во флигеле усадьбы купцов Сурановых, в аккуратной гостиной поет канарейка и тикают старинные часы, а хозяйка угощает гостей разными видами пастилы и ароматным чаем. В неспешной беседе здесь можно узнать о масонах, которые тайно собирались в этом доме, забавах Ивана Грозного, древних коломенских садах, необычных яблоках архиерея Никиты и других городских преданиях.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМузейный проект "Коломенская пастила" в Коломне
Музейный проект Коломенская пастила в Коломне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Музейный проект "Коломенская пастила" в Коломне
«

"Музей "Коломенская пастила" и музейная фабрика пастилы — два разных заведения, в которых посетители узнают о разных временных эпохах, — поясняет Анастасия Рыжова. — На музейной фабрике можно посмотреть часовое театрализованное представление, стать участником действия и попробовать разные виды пастилы".

Фабрика пастилы была основана купеческой семьей Чуприковых. Несмотря на ее закрытие, в XXI веке производство сладостей возобновилось. Завод перестал выполнять исключительно производственную функцию: на территории начали проводить экскурсии, музейные выставки.
Приток Волги — река Шохонка в Плесе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Названы семь городов недалеко от Москвы, идеальных для путешествий осенью
12 октября 2023, 05:09

Музей "Тайны коломенской медовуши"

Размещен в усадьбе купца Макеева.
«

"Медовуши — специальные комнаты для хранения и вызревания медовухи, сохранившиеся в подвалах купеческой семьи. Коломенские боярские, дворянские усадьбы не обходились без подобных помещений. Создатели необычной выставки восстановили атмосферу XIX века. Часть экскурсионной программы заключается в приготовлении сбитня из меда, дегустации сортов меда, напитков. На выходе гости могут приобрести медовуху, бальзамы и сиропы в магазинчике", — поясняет эксперт.

© Фото : музей "Тайны коломенской медовуши"В музее "Тайны коломенской медовуши"
В музее Тайны коломенской медовуши - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : музей "Тайны коломенской медовуши"
В музее "Тайны коломенской медовуши"

Музейная лавка "Торговля мылом Г. И. Суранова"

Экспозиция "Торговля мылом Г. И. Суранова" — магазин и музей, оформленные в виде старинной лавки. На экскурсии гости знакомятся со всеми этапами мыловарения, включая сбор компонентов, упаковку, выкладку. Дополнительно проходят мастер-классы по созданию авторских украшений, парфюмерии, вышивке.
© Фото : музей-лавка "Торговля мылом Г.И. Суранова"Музей-лавка "Торговля мылом Г. И. Суранова"
Музей-лавка Торговля мылом Г.И. Суранова - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : музей-лавка "Торговля мылом Г.И. Суранова"
Музей-лавка "Торговля мылом Г. И. Суранова"

Коломенский краеведческий музей

Этот музей рассказывает об истории и культуре города с древних времен до наших дней. В нем представлены экспонаты, связанные с археологией, этнографией, историей и искусством региона.
© Фото : Коломенский краеведческий музейКоломенский краеведческий музей
Коломенский краеведческий музей - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Коломенский краеведческий музей
Коломенский краеведческий музей
В его состав входят три филиала:
  1. 1.
    "Усадьба купцов Лажечниковых" — исторический памятник середины ХVIII- ХIХ веков;
  2. 2.
    "Дом воеводы" — памят­ник архитектуры XVII века;
  3. 3.
    "Музей боевой славы" — построен в 2009-2010 годах.

Музей трамваев

Уникальный музей предоставляет посетителям возможность погрузиться в историю и развитие трамвайного транспорта. В нем можно увидеть различные модели и экспонаты исторических трамваев, начиная с самых первых, действовавших в Коломне, до современных моделей, ознакомиться с различными артефактами, фотографиями и документами, которые рассказывают об истории и роли трамваев в развитии городской инфраструктуры.

Музей "Кузнечная слобода"

Здесь можно узнать о развитии ремесла, рассмотреть литые, кованые, деревянные изделия разных эпох. В коллекции представлены экспонаты с многовековой историей и созданные в наши дни. Экскурсия включает мастер-класс, где каждый желающий может побывать в роли кузнеца.
© Фото : музей "Кузнечная слобода"Музей "Кузнечная слобода" в Коломне
Музей Кузнечная слобода в Коломне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : музей "Кузнечная слобода"
Музей "Кузнечная слобода" в Коломне

Самостоятельный маршрут по интересным местам за один день

Начать путешествие стоит с обзорной экскурсии по кремлю, чтобы изначально узнать историю города. Потом Анастасия Рыжова советует заглянуть в калачную, Музей пастилы, не забыть про обед, после которого можно прогуляться по улочкам и дойти до креативного кластера "Патефонка", откуда направиться в сторону набережной, а там перейти через мост и прогуляться до Бобреневского монастыря.

Куда можно сходить с детьми

Если запланирована поездка с детьми, то Екатерина Долгих, директор по маркетингу тревел-сервиса "Купибилет", советует добавить в маршрут Action park и "Экодеревушку".
Action park — это огромный парк активного отдыха для всей семьи: на территории в 2,5 гектара расположены батутный центр высотой десять метров, детские игровые площадки, зоны для тактического и спортивного пейнтбола, лазертага и страйкбола, стрельбище для лучников, скалодром, бампербол, беседки с зонами для барбекю, спа-комплекс.
© Фото : управление пресс-службы Губернатора и правительства Московской области"Экодеревушка" в селе Парфентьево
Экодеревушка в селе Парфентьево - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : управление пресс-службы Губернатора и правительства Московской области
"Экодеревушка" в селе Парфентьево
"Экодеревушка" — ферма, где можно познакомиться с животными и попробовать натуральные продукты: творог, йогурт, сыр, а также попариться в бане. Здесь обитают коровы, козы, овцы, гуси, утки и белки, а в зоопарке — змеи, еноты, индюки, вараны, игуаны, сурикаты и хамелеоны. Но главная фишка хозяйства — крокодиловая ферма.
Для гостей проводятся экскурсии и мастер-классы по приготовлению домашнего сыра. На территории "Экодеревушки" также есть конный клуб, где каждый желающий может прокатиться на лошадях.
Анастасия Рыжова рекомендует отправиться вместе с детьми в музей "10 зайцев". Там есть большое разнообразие мастер-классов по изготовлению пряников. А также сходить на музейную фабрику пастилы и в калачную, поскольку там есть много интерактивов, в которых задействованы дети.
Соборная площадь в Коломне - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Идеальные выходные в провинции: что посмотреть в Зарайске и Коломне
30 августа 2023, 08:00

Экскурсии

Туристы могут составить собственный маршрут по городу или воспользоваться готовыми предложениями туристических агентств. В Коломне есть множество вариантов готовых экскурсий для всех интересов и возрастов. Можно присоединиться к экскурсии по Кремлю и другим историческим местам или отправиться на прогулку на катере по реке Оке.

Где можно вкусно поесть

В исторической части города много мест, где можно подкрепиться после просмотра достопримечательностей, но стоит быть готовым к тому, что в праздничные и выходные дни может не оказаться свободных столиков.
© РИА Новости / Светлана БаеваМеню "Café "Лажечников" в Коломне
Меню Café Лажечников в Коломне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Меню "Café "Лажечников" в Коломне
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"Одно из самых известных кафе — "Сити", которое расположено в центре города, а напротив через дорогу есть ресторан "Чентуриппе" с большим выбор пиццы, — рассказывает Анастасия Рыжова. — Напротив калачной находится ресторан "Марфа Соломоновна", в котором представлено большое разнообразие блюд русской кухни. На улице Лажечникова — кафе "Намёки", а на Красногвардейской — ресторан "Рульки верх". В арт-квартале "Патефонка" есть насколько кофеен, среди которых кулинарная лавка "Соседка", отличающаяся насыщенным вкусом кофе и нежными сырниками".

Где остановиться

Остановиться в Коломне можно в апартаментах, гостиницах, хостелах. Популярны среди гостей города гостиница "Коломна", хостел "Два гуся", гостиница "Гражданка". По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.ру, стоимость ночи проживания в Коломне в среднем составляет 3500-6000 рублей. Некоторые из гостиниц стилизованы под старые особняки. Есть даже гостиница-дебаркадер, оборудованная под старый корабль.
© РИА Новости / Владимир АстапковичМузей "Калачная" в Коломне
Музей Калачная в Коломне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Музей "Калачная" в Коломне

Что привезти из сувениров

Можно приобрести стандартные магнитики, брелоки и кружки, но если хочется чего-то необычного, то стоит пройтись вдоль Пятницких ворот и подобрать что-то по душе у местных мастеров. Например, пастилу, печенье, конфеты, мыло ручной работы, масляные духи, вышитые бархатные броши, фарфоровые чашки, вазы, тарелки и фигурки, медовуху.

Советы туристам

С городом можно познакомиться за один день, но стоит продумать свою программу и сразу определиться, в какие музеи пойти, потому что в некоторых местах экскурсии проводят по предварительной записи. Если добираться на электричке, то Анастасия Рыжова советует ехать до станции Коломна, а не Голутвин, чтобы быстрее оказаться в исторической части города.
Коломенская пастила
Вкусное дело. Как благодаря музеям появилось несколько производств и колхоз
24 ноября 2023, 12:23
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"Обязательно стоит побывать в Музее коломенской пастилы — аутентичные исторические костюмы, дегустация, погружение в атмосферу царской России — все это врезается в память надолго, — говорит блогер Сара Окс. — Музей быта, игрушки, женской доли — каких только музеев там нет. А на центральной улице, где стоит Коломенский кремль, есть ресторан в пушкинском стиле, где подают очень вкусные пельмени, которые повара любезно готовят для своих гостей, и есть возможность зарядить телефон, что особенно важно, когда весь день снимаешь на смартфон и карету с лошадьми, и перебегающих дорогу ежиков, и старинные домики, и величественные храмы. А еще там есть рынок с промыслами — сувенирами всех мастей".

© РИА Новости / Владимир АстапковичКоломенский центр развития познавательного туризма "Город-музей". Музей "Коломенская пастила"
Коломенский центр развития познавательного туризма Город-музей. Музей “Коломенская пастила” - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Коломенский центр развития познавательного туризма "Город-музей". Музей "Коломенская пастила"
 
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