https://ria.ru/20240211/intervyu-1926687564.html
В Кремле объяснили, почему Путин не дает интервью официальным западным СМИ
В Кремле объяснили, почему Путин не дает интервью официальным западным СМИ - РИА Новости, 11.02.2024
В Кремле объяснили, почему Путин не дает интервью официальным западным СМИ
Западные вещатели с начала спецоперации настойчиво просят интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, но давать им интервью нет смысла - они не пытаются... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:46
2024-02-11T13:46
2024-02-11T14:17
сша
интервью владимира путина такеру карлсону
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владимир путин
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дмитрий песков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Западные вещатели с начала спецоперации настойчиво просят интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, но давать им интервью нет смысла - они не пытаются передать сбалансированную информацию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину."И британские вещатели, и американские вещатели, и европейские на протяжении двух лет с начала СВО достаточно настойчиво просят интервью, но им нет смысла давать интервью, потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Телеграм-канале.Он отметил, что в этом плане американский журналист Такер Карлсон отличается от остальных.
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Кремле объяснили, почему Путин не дает интервью официальным западным СМИ
Песков: западные СМИ не пытаются давать сбалансированную информацию