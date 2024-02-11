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В Кремле объяснили, почему Путин не дает интервью официальным западным СМИ - РИА Новости, 11.02.2024
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13:46 11.02.2024 (обновлено: 14:17 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/intervyu-1926687564.html
В Кремле объяснили, почему Путин не дает интервью официальным западным СМИ
В Кремле объяснили, почему Путин не дает интервью официальным западным СМИ - РИА Новости, 11.02.2024
В Кремле объяснили, почему Путин не дает интервью официальным западным СМИ
Западные вещатели с начала спецоперации настойчиво просят интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, но давать им интервью нет смысла - они не пытаются... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:46
2024-02-11T14:17
сша
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
владимир путин
такер карлсон
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Западные вещатели с начала спецоперации настойчиво просят интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, но давать им интервью нет смысла - они не пытаются передать сбалансированную информацию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину."И британские вещатели, и американские вещатели, и европейские на протяжении двух лет с начала СВО достаточно настойчиво просят интервью, но им нет смысла давать интервью, потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Телеграм-канале.Он отметил, что в этом плане американский журналист Такер Карлсон отличается от остальных.
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сша, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире, владимир путин, такер карлсон, дмитрий песков
США, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире, Владимир Путин, Такер Карлсон, Дмитрий Песков
В Кремле объяснили, почему Путин не дает интервью официальным западным СМИ

Песков: западные СМИ не пытаются давать сбалансированную информацию

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Западные вещатели с начала спецоперации настойчиво просят интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, но давать им интервью нет смысла - они не пытаются передать сбалансированную информацию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
«
"И британские вещатели, и американские вещатели, и европейские на протяжении двух лет с начала СВО достаточно настойчиво просят интервью, но им нет смысла давать интервью, потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Телеграм-канале.
Он отметил, что в этом плане американский журналист Такер Карлсон отличается от остальных.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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