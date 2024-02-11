https://ria.ru/20240211/intervyu-1926687564.html

В Кремле объяснили, почему Путин не дает интервью официальным западным СМИ

В Кремле объяснили, почему Путин не дает интервью официальным западным СМИ - РИА Новости, 11.02.2024

В Кремле объяснили, почему Путин не дает интервью официальным западным СМИ

Западные вещатели с начала спецоперации настойчиво просят интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, но давать им интервью нет смысла - они не пытаются... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T13:46

2024-02-11T13:46

2024-02-11T14:17

сша

интервью владимира путина такеру карлсону

в мире

владимир путин

такер карлсон

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Западные вещатели с начала спецоперации настойчиво просят интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, но давать им интервью нет смысла - они не пытаются передать сбалансированную информацию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину."И британские вещатели, и американские вещатели, и европейские на протяжении двух лет с начала СВО достаточно настойчиво просят интервью, но им нет смысла давать интервью, потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Телеграм-канале.Он отметил, что в этом плане американский журналист Такер Карлсон отличается от остальных.

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире, владимир путин, такер карлсон, дмитрий песков