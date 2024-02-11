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В Подмосковье в лыжной гонке приняли участие около десяти тысяч человек
В Подмосковье в лыжной гонке приняли участие около десяти тысяч человек - РИА Новости, 11.02.2024
В Подмосковье в лыжной гонке приняли участие около десяти тысяч человек
Около 10 тысяч человек стали участниками всероссийской лыжной гонки "Лыжня России - 2024", состоявшейся в подмосковных Химках, общая дистанция пробега составила РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T21:38
2024-02-11T21:38
2024-02-11T21:38
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 10 тысяч человек стали участниками всероссийской лыжной гонки "Лыжня России - 2024", состоявшейся в подмосковных Химках, общая дистанция пробега составила 10 километров, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Около 10 тысяч человек приняли участие в "Лыжне России-2024" в Подмосковье. Центральный старт 42-й всероссийской лыжной гонки в регионе прошёл в Олимпийском учебно-спортивном центре "Планерная" в Химках. На дистанции в 10 километров соревновались как спортсмены, так и любители старше 12 лет", - отметили в официальном Telegram-канале пресс-службы. Как отмечается в сообщении, в рамках "Лыжни России" прошел яркий и запоминающийся костюмированный лыжный забег на дистанцию чуть более 1 километра. Участники могли выбрать любой костюм для своего выступления – от спортивной ретро-классики до настоящих карнавальных нарядов. "Напомним, что 2024 год объявлен Годом Семьи в России, поэтому была отмечена отдельная номинация – "Самая спортивная и креативная семья". В ней победу одержали постоянные участники "Лыжни России" - семья Демидовых из Королёва", - добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), химки, россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Химки, Россия
В Подмосковье в лыжной гонке приняли участие около десяти тысяч человек
В Химках в лыжной гонке приняли участие около десяти тысяч человек