https://ria.ru/20240210/zemletryasenie-1926596839.html

На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5

На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 10.02.2024

На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5

На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5, сообщили в Алтае-Саянском филиале Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН". РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T16:53

2024-02-10T16:53

2024-02-10T17:23

российская академия наук

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

шебалинский район

казахстан

республика алтай

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5, сообщили в Алтае-Саянском филиале Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"."Магнитуда — 5,0, интенсивность в эпицентре — 6,4", — говорится в карточке сейсмособытия.Также добавляется, что землетрясение произошло в 08:24 UTC (11:24 мск), интенсивность в эпицентре составила 6,4.В свою очередь, региональное управление МЧС по Республике Алтай в своем Telegram-канале уточнило, что эпицентр землетрясения находился на границе Усть-Канского и Шебалинского районов, в горной местности недалеко от территории Казахстана. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

шебалинский район

казахстан

республика алтай

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2024

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российская академия наук, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шебалинский район, казахстан, республика алтай