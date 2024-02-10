https://ria.ru/20240210/zakharova-1926543402.html

Захарова рассказала об истерике Белого дома после интервью Путина

Захарова рассказала об истерике Белого дома после интервью Путина - РИА Новости, 10.02.2024

Захарова рассказала об истерике Белого дома после интервью Путина

Белый дом и Госдеп в истерике из-за интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявила официальный представитель российского МИД Мария... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T08:48

2024-02-10T08:48

2024-02-10T09:26

в мире

владимир путин

сша

интервью владимира путина такеру карлсону

россия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Белый дом и Госдеп в истерике из-за интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью "Известиям".По ее словам, такая реакция феноменальна — она настолько изобличает лживость их подходов, что в это невозможно поверить."Вот посмотрите, у них случилась же истерика — Белый дом, Госдепартамент, все мейнстримовые СМИ наперебой орут только одно: не смотрите и пусть американский журналист не берет интервью", — сказала она.Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил двухчасовое интервью с Владимиром Путиным. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек. Число просмотров видео в YouTube — около десяти миллионов.Интервью попало на первые полосы западных СМИ. Среди американских медиа выдержки из беседы опубликовали журналы Forbes, Newsweek, газеты Hill, Daily Beast, New York Post, New York Times и Wall Street Journal.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926508633.html

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