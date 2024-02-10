Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассказали, на сколько ВСУ хватит оружия без помощи Запада - РИА Новости, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 10.02.2024 (обновлено: 16:38 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/vooruzheniya-1926596350.html
На Украине рассказали, на сколько ВСУ хватит оружия без помощи Запада
На Украине рассказали, на сколько ВСУ хватит оружия без помощи Запада - РИА Новости, 10.02.2024
На Украине рассказали, на сколько ВСУ хватит оружия без помощи Запада
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинская армия располагает запасами вооружений, которых без западных поставок хватит... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T16:37
2024-02-10T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
давид арахамия
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471638_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b32be35b695e43abf2ee6a6572495860.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинская армия располагает запасами вооружений, которых без западных поставок хватит еще на два месяца боевых действий. Его слова приводит украинское издание "Страна" в Telegram-канале."У нас (украинской армии - ред.) хватит ресурсов на два месяца", - сказал он. Он отметил недавнее решение Евросоюза о выделении Киеву программы в 50 миллиардов евро сроком на 4 года. При этом добавил, что был на прошлой неделе с визитом в США, по его словам, "внутри штатов еще остаются нерешенными вопросы, связанные с (пропуском эмигрантов - ред.) на границе". Выразил надежду, как передает издание, на то, что США в ближайшие два месяца проголосуют за выделение помощи Украине, Израилю и Тайвани. Также, по словам парламентария, властям Украины в виду достаточно сложной ситуации с внешним финансированием, придется искать возможности для новой мобилизации за счет собственных внутренних источников. Накануне газета New York Times сообщила, что по мнению Запада, без помощи Вашингтона Киеву существует высока вероятность постепенного краха украинских войск на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых поставок смогут продержаться только до следующего месяца. Сенаторы США ранее предложили компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Он был выработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине. Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
https://ria.ru/20240208/postavki-1926269237.html
украина
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_91159f86b3b78d90b222ce7f7cd519e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, давид арахамия, сша, израиль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Давид Арахамия, США, Израиль
На Украине рассказали, на сколько ВСУ хватит оружия без помощи Запада

Арахамия: ВСУ хватит вооружений на два месяца боевых действий без помощи Запада

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинская армия располагает запасами вооружений, которых без западных поставок хватит еще на два месяца боевых действий. Его слова приводит украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"У нас (украинской армии - ред.) хватит ресурсов на два месяца", - сказал он.
Он отметил недавнее решение Евросоюза о выделении Киеву программы в 50 миллиардов евро сроком на 4 года. При этом добавил, что был на прошлой неделе с визитом в США, по его словам, "внутри штатов еще остаются нерешенными вопросы, связанные с (пропуском эмигрантов - ред.) на границе". Выразил надежду, как передает издание, на то, что США в ближайшие два месяца проголосуют за выделение помощи Украине, Израилю и Тайвани.
Также, по словам парламентария, властям Украины в виду достаточно сложной ситуации с внешним финансированием, придется искать возможности для новой мобилизации за счет собственных внутренних источников.
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
"Они приготовились наступать". Чего опасаются на фронте
6 февраля, 08:00
Накануне газета New York Times сообщила, что по мнению Запада, без помощи Вашингтона Киеву существует высока вероятность постепенного краха украинских войск на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых поставок смогут продержаться только до следующего месяца.
Сенаторы США ранее предложили компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Он был выработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине.
Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия Украине
8 февраля, 21:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДавид АрахамияСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала