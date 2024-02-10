https://ria.ru/20240210/vooruzheniya-1926596350.html

На Украине рассказали, на сколько ВСУ хватит оружия без помощи Запада

На Украине рассказали, на сколько ВСУ хватит оружия без помощи Запада - РИА Новости, 10.02.2024

На Украине рассказали, на сколько ВСУ хватит оружия без помощи Запада

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинская армия располагает запасами вооружений, которых без западных поставок хватит... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T16:37

2024-02-10T16:37

2024-02-10T16:38

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинская армия располагает запасами вооружений, которых без западных поставок хватит еще на два месяца боевых действий. Его слова приводит украинское издание "Страна" в Telegram-канале."У нас (украинской армии - ред.) хватит ресурсов на два месяца", - сказал он. Он отметил недавнее решение Евросоюза о выделении Киеву программы в 50 миллиардов евро сроком на 4 года. При этом добавил, что был на прошлой неделе с визитом в США, по его словам, "внутри штатов еще остаются нерешенными вопросы, связанные с (пропуском эмигрантов - ред.) на границе". Выразил надежду, как передает издание, на то, что США в ближайшие два месяца проголосуют за выделение помощи Украине, Израилю и Тайвани. Также, по словам парламентария, властям Украины в виду достаточно сложной ситуации с внешним финансированием, придется искать возможности для новой мобилизации за счет собственных внутренних источников. Накануне газета New York Times сообщила, что по мнению Запада, без помощи Вашингтона Киеву существует высока вероятность постепенного краха украинских войск на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых поставок смогут продержаться только до следующего месяца. Сенаторы США ранее предложили компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Он был выработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине. Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

https://ria.ru/20240208/postavki-1926269237.html

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в мире, украина, давид арахамия, сша, израиль