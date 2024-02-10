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Посол России рассказал о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
Посол России рассказал о стратегическом партнерстве с Венесуэлой - РИА Новости, 10.02.2024
Посол России рассказал о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
Россия рассчитывает в этом году юридически оформить двустороннее стратегическое партнерство с Венесуэлой, сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T03:36
2024-02-10T03:36
2024-02-10T03:36
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает в этом году юридически оформить двустороннее стратегическое партнерство с Венесуэлой, сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. "Россия ценит проверенные временем отношения с дружественными странами. Это, безусловно, относится и к нашим братским отношениям с Венесуэлой", - сообщил посол, выступая перед слушателями Института высших дипломатических исследований МИД Венесуэлы. Его слова приводит посольство РФ. "Мы надеемся в этом году юридически оформить двустороннее стратегическое партнерство, что станет очень важной вехой в дипломатических отношениях между двумя странами в преддверии восьмидесятой годовщины их установления (14 марта 2025 года)", - добавил Мелик-Багдасаров. "Глава дипмиссии в Каракасе рассказал (слушателям института) об истории российской дипломатии и ее актуальных задачах в контексте происходящих геополитических трансформаций, акцентировал нацеленность российской внешней политики на формирование многополярного мирового порядка, основанного на суверенном равенстве государств", - сообщило посольство РФ.
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в мире, россия, венесуэла, каракас
В мире, Россия, Венесуэла, Каракас
Посол России рассказал о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
Посол: Россия хочет оформить стратегическое партнерство с Венесуэлой в 2024 году
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает в этом году юридически оформить двустороннее стратегическое партнерство с Венесуэлой, сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
«
"Россия ценит проверенные временем отношения с дружественными странами. Это, безусловно, относится и к нашим братским отношениям с Венесуэлой", - сообщил посол, выступая перед слушателями Института высших дипломатических исследований МИД Венесуэлы. Его слова приводит посольство РФ.
"Мы надеемся в этом году юридически оформить двустороннее стратегическое партнерство, что станет очень важной вехой в дипломатических отношениях между двумя странами в преддверии восьмидесятой годовщины их установления (14 марта 2025 года)", - добавил Мелик-Багдасаров.
"Глава дипмиссии в Каракасе рассказал (слушателям института) об истории российской дипломатии и ее актуальных задачах в контексте происходящих геополитических трансформаций, акцентировал нацеленность российской внешней политики на формирование многополярного мирового порядка, основанного на суверенном равенстве государств", - сообщило посольство РФ.
Посол Венесуэлы заявил, что Мадуро планирует посетить Россию в этом году