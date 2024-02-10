Залужный заявил, что сейчас не занимает никаких должностей
Бывший главком ВСУ Залужный заявил, что сейчас не занимает никаких должностей
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram-канале заявил, что на данный момент не занимает никаких должностей, следует из его первого заявления после указа об увольнении с поста главкома.
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"Для меня большая честь получить звание героя Украины. Честь и ответственность. Которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должностей", - говорится в посте Залужного.
Ранее Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, которого накануне сменил на Александра Сырского на фоне слухов о конфликте и политической конкуренции.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.