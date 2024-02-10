https://ria.ru/20240210/turtsiya-1926536406.html
Посол в Анкаре рассказал о попытках "использовать отношения" с Россией
Посол в Анкаре рассказал о попытках "использовать отношения" с Россией - РИА Новости, 10.02.2024
Посол в Анкаре рассказал о попытках "использовать отношения" с Россией
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил о попытке отдельных турецких политических деятелей привнести тему российско-турецких отношений в политическую игру в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T07:18
2024-02-10T07:18
2024-02-10T07:20
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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил о попытке отдельных турецких политических деятелей привнести тему российско-турецких отношений в политическую игру в ходе предвыборной кампании в мае-июне прошлого года. В ходе кампании на президентских выборах в мае-июне прошлого года оппозиция Турции критиковала власти в том числе за неподключение к антироссийским санкциям и продажу недвижимости гражданам РФ, в частности в курортной Анталье. Анкара еоднократно заявляла, что следует правилам ООН и не намерена подключаться к санкциям против РФ. "В Турции были выборы, за которыми пришлось внимательно следить, особенно тогда, когда отдельные политические деятели пытались привнести тему российско-турецких отношений в, казалось бы, сугубо внутритурецкую политическую игру. Затем в условиях новых назначений в турецких властных структурах нам пришлось перестраивать систему наших контактов с учетом этих изменений", - заявил дипломат в интервью РИА Новости. На последних президентских выборах в Турции в мае действующий президент и лидер правящей Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% против 44,88% у выдвиженца от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Во втором туре Эрдоган набрал 52,18%, а Кылычдароглу - 47,82%.
https://ria.ru/20240210/turtsiya-1926535952.html
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в мире, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, алексей ерхов
В мире, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Алексей Ерхов
Посол в Анкаре рассказал о попытках "использовать отношения" с Россией
Ерхов заявил о попытках турецких политиков использовать отношения с Москвой
АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил о попытке отдельных турецких политических деятелей привнести тему российско-турецких отношений в политическую игру в ходе предвыборной кампании в мае-июне прошлого года.
В ходе кампании на президентских выборах в мае-июне прошлого года оппозиция Турции критиковала власти в том числе за неподключение к антироссийским санкциям и продажу недвижимости гражданам РФ, в частности в курортной Анталье. Анкара еоднократно заявляла, что следует правилам ООН и не намерена подключаться к санкциям против РФ.
Посол в Анкаре назвал причины осложнения торговых отношений России и Турции
"В Турции были выборы, за которыми пришлось внимательно следить, особенно тогда, когда отдельные политические деятели пытались привнести тему российско-турецких отношений в, казалось бы, сугубо внутритурецкую политическую игру. Затем в условиях новых назначений в турецких властных структурах нам пришлось перестраивать систему наших контактов с учетом этих изменений", - заявил дипломат в интервью РИА Новости.
На последних президентских выборах в Турции
в мае действующий президент и лидер правящей Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган
набрал 49,51% против 44,88% у выдвиженца от оппозиции Кемаля Кылычдароглу
. Во втором туре Эрдоган набрал 52,18%, а Кылычдароглу - 47,82%.
Источник в Анкаре сообщил, что Путин может посетить Турцию в апреле-мае