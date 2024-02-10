https://ria.ru/20240210/turtsiya-1926536406.html

Посол в Анкаре рассказал о попытках "использовать отношения" с Россией

Посол в Анкаре рассказал о попытках "использовать отношения" с Россией - РИА Новости, 10.02.2024

Посол в Анкаре рассказал о попытках "использовать отношения" с Россией

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил о попытке отдельных турецких политических деятелей привнести тему российско-турецких отношений в политическую игру в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T07:18

2024-02-10T07:18

2024-02-10T07:20

в мире

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

алексей ерхов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg

АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил о попытке отдельных турецких политических деятелей привнести тему российско-турецких отношений в политическую игру в ходе предвыборной кампании в мае-июне прошлого года. В ходе кампании на президентских выборах в мае-июне прошлого года оппозиция Турции критиковала власти в том числе за неподключение к антироссийским санкциям и продажу недвижимости гражданам РФ, в частности в курортной Анталье. Анкара еоднократно заявляла, что следует правилам ООН и не намерена подключаться к санкциям против РФ. "В Турции были выборы, за которыми пришлось внимательно следить, особенно тогда, когда отдельные политические деятели пытались привнести тему российско-турецких отношений в, казалось бы, сугубо внутритурецкую политическую игру. Затем в условиях новых назначений в турецких властных структурах нам пришлось перестраивать систему наших контактов с учетом этих изменений", - заявил дипломат в интервью РИА Новости. На последних президентских выборах в Турции в мае действующий президент и лидер правящей Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% против 44,88% у выдвиженца от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Во втором туре Эрдоган набрал 52,18%, а Кылычдароглу - 47,82%.

https://ria.ru/20240210/turtsiya-1926535952.html

https://ria.ru/20240207/turtsiya-1926020272.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, алексей ерхов