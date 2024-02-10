https://ria.ru/20240210/syrskiy-1926572763.html

Рогов сравнил нового главкома ВСУ с генералом Власовым

Рогов сравнил нового главкома ВСУ с генералом Власовым - РИА Новости, 10.02.2024

Рогов сравнил нового главкома ВСУ с генералом Власовым

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского предателем родины,... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T13:31

2024-02-10T13:31

2024-02-10T13:31

специальная военная операция на украине

александр сырский

владимир рогов

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_0:0:2153:1211_1920x0_80_0_0_784d509f01aa5ad1a0feb63ac541d4da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского предателем родины, сравнив его с генералом Андреем Власовым, перешедшим в ходе Великой Отечественной войны на сторону фашистов. Владимир Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой - нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют "Мясник" и "Генерал 200". Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе мать. "Сырский родился в России, его родители граждане России и живут в России, но не надо себя тешить иллюзиями, в конце концов Власов тоже был русским человеком, но от этого он не стал меньшим предателем родины и нацистом, воюя против собственного народа. То же самое происходит и с Сырским", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Сырский не пользуется поддержкой и популярностью среди украинских военных. "Сырский - это полное продолжение воли Зеленского. Просто исполнитель, не критикующий никакие приказы и действия, даже людей, которые не имеют ничего общего с военным делом. Это человек, для которого судьбы простых бойцов никакой роли не играют. Именно он является автором мясных штурмов нашей обороны и уничтожения сотен тысяч собственных бойцов - военнослужащих ВСУ", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926340782.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр сырский, владимир рогов, украина