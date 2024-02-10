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Рогов сравнил нового главкома ВСУ с генералом Власовым - РИА Новости, 10.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/syrskiy-1926572763.html
Рогов сравнил нового главкома ВСУ с генералом Власовым
Рогов сравнил нового главкома ВСУ с генералом Власовым - РИА Новости, 10.02.2024
Рогов сравнил нового главкома ВСУ с генералом Власовым
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского предателем родины,... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T13:31
2024-02-10T13:31
специальная военная операция на украине
александр сырский
владимир рогов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского предателем родины, сравнив его с генералом Андреем Власовым, перешедшим в ходе Великой Отечественной войны на сторону фашистов. Владимир Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой - нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют "Мясник" и "Генерал 200". Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе мать. "Сырский родился в России, его родители граждане России и живут в России, но не надо себя тешить иллюзиями, в конце концов Власов тоже был русским человеком, но от этого он не стал меньшим предателем родины и нацистом, воюя против собственного народа. То же самое происходит и с Сырским", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Сырский не пользуется поддержкой и популярностью среди украинских военных. "Сырский - это полное продолжение воли Зеленского. Просто исполнитель, не критикующий никакие приказы и действия, даже людей, которые не имеют ничего общего с военным делом. Это человек, для которого судьбы простых бойцов никакой роли не играют. Именно он является автором мясных штурмов нашей обороны и уничтожения сотен тысяч собственных бойцов - военнослужащих ВСУ", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926340782.html
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александр сырский, владимир рогов, украина
Специальная военная операция на Украине, Александр Сырский, Владимир Рогов, Украина
Рогов сравнил нового главкома ВСУ с генералом Власовым

Рогов сравнил главкома ВСУ Сырского с генералом Власовым, перешедшим к фашистам

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского предателем родины, сравнив его с генералом Андреем Власовым, перешедшим в ходе Великой Отечественной войны на сторону фашистов.
Владимир Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой - нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют "Мясник" и "Генерал 200". Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе мать.
Новый главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
"Его называют мясником". Что станет с ВСУ после ухода Залужного
9 февраля, 08:00
"Сырский родился в России, его родители граждане России и живут в России, но не надо себя тешить иллюзиями, в конце концов Власов тоже был русским человеком, но от этого он не стал меньшим предателем родины и нацистом, воюя против собственного народа. То же самое происходит и с Сырским", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Сырский не пользуется поддержкой и популярностью среди украинских военных.
"Сырский - это полное продолжение воли Зеленского. Просто исполнитель, не критикующий никакие приказы и действия, даже людей, которые не имеют ничего общего с военным делом. Это человек, для которого судьбы простых бойцов никакой роли не играют. Именно он является автором мясных штурмов нашей обороны и уничтожения сотен тысяч собственных бойцов - военнослужащих ВСУ", - подчеркнул Рогов.
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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9 февраля, 07:44
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр СырскийВладимир РоговУкраина
 
 
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