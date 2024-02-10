https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926583002.html

Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.02.2024

Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении

За минувшую неделю российские войска улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении, отразив пять атак ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:54

2024-02-10T14:54

2024-02-10T22:48

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. За минувшую неделю российские войска улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении, отразив пять атак ВСУ, сообщили в Минобороны."Слаженными действиями отражены пять атак ВСУ и нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады, 105-й, 128-й бригад теробороны и 1-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар, Макаровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области", — говорится в сводке.Потери ВСУ составили примерно 1160 человек убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронемашин, 23 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии.На Купянском направлении Западная группировка заняла более выгодные рубежи и отразила 36 атак штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й, 44-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 18-й бригад Нацгвардии в районах сел Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР), нанесла поражение подразделениям противника в районах Новоселовского (ЛНР), Кисловки и Берестового (Харьковская область). Украинские войска потеряли более 725 военнослужащих, две бронемашины, 24 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю и отразила 14 атак противника, нанеся поражение живой силе и технике 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов"* и 5-й бригады Нацгвардии. Там ВСУ потеряли около полутора тысяч солдат, 11 бронемашин, 31 автомобиль и три орудия полевой артиллерии.На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи, отбив 26 украинских атак. Авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям ВСУ и Нацгвардии в районах сел Богдановка, Новый, Курдюмовка, Новгородское, Белогоровка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка (ДНР). Потери ВСУ составили почти 2,2 тысячи военнослужащих, два танка, 13 бронированных машин, 38 автомобилей, 19 артиллерийских орудий и боевая машина РСЗО "Град".На Запорожском направлении российские подразделения нанесли поражение 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й, 118-й механизированным бригадам ВСУ, 3-й бригаде Нацгвардии, которые потеряли свыше 210 военнослужащих, четыре бронемашины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град".На Херсонском направлении российские войска нанесли поражение 35-й, 37-й бригадам морской пехоты, 121-й и 124-й бригадам теробороны, 23-й бригаде Нацгвардии. Противник потерял более 245 военнослужащих, 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО HIMARS.В течение недели сдались в плен 36 украинских солдат.Кроме того, с 4 по 10 февраля российские вооруженные силы нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Целями были предприятия, где производят и ремонтируют самолеты, разведывательно-ударные БПЛА и безэкипажные катера, береговые и оперативно-тактические ракетные комплексы и снаряды к системам залпового огня. Поражены также пункты дислокации украинских войск, формирований националистов и иностранных наемников.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за неделю поразили две пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300 и восемь складов боеприпасов.Авиация и силы ПВО сбили два украинских самолета — МиГ-29 и Су-25, 34 снаряда РСЗО HIMARS, Vampire, "Ураган" и "Ольха" и 488 дронов.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240210/udar-1926580118.html

https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926547026.html

https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926536708.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина, угледар