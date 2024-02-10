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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.02.2024
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15:39 10.02.2024 (обновлено: 15:43 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/signal-1926588859.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.02.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T15:39
2024-02-10T15:43
белгород
белгородская область
белгородский район
безопасность
вячеслав гладков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 15.25 мск субботы. Жителей просили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а также спуститься в укрытие. Через 10 минут глава области сообщил об отмене тревоги."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в своём Telegram-канале.
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белгород, белгородская область, белгородский район, безопасность, вячеслав гладков
Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Безопасность, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 15.25 мск субботы. Жителей просили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а также спуститься в укрытие. Через 10 минут глава области сообщил об отмене тревоги.
"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в своём Telegram-канале.
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БелгородБелгородская областьБелгородский районБезопасностьВячеслав Гладков
 
 
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