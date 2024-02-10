https://ria.ru/20240210/signal-1926588859.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.02.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T15:39

2024-02-10T15:39

2024-02-10T15:43

белгород

белгородская область

белгородский район

безопасность

вячеслав гладков

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 15.25 мск субботы. Жителей просили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а также спуститься в укрытие. Через 10 минут глава области сообщил об отмене тревоги."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240210/obstrel-1926567263.html

белгород

белгородская область

белгородский район

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белгород, белгородская область, белгородский район, безопасность, вячеслав гладков