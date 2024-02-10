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На Сахалине загорелась неэксплуатируемая баржа - РИА Новости, 10.02.2024
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07:08 10.02.2024 (обновлено: 09:20 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/pozhar-1926535670.html
На Сахалине загорелась неэксплуатируемая баржа
На Сахалине загорелась неэксплуатируемая баржа - РИА Новости, 10.02.2024
На Сахалине загорелась неэксплуатируемая баржа
Неэксплуатируемая баржа загорелась в Корсаковском Южном порту на Сахалине, предварительно, на 150 квадратных метрах, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T07:08
2024-02-10T09:20
происшествия
сахалин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Неэксплуатируемая баржа загорелась в Корсаковском Южном порту на Сахалине, предварительно, на 150 квадратных метрах, сообщили в МЧС России. "На Сахалине огнеборцы МЧС России тушат пожар на барже. В Корсаковском Южном порту на судне горит машинное отделение. Предварительно, огонь охватил 150 квадратных метров... Судно не эксплуатируется", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 19 специалистов и три единицы техники, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240209/pozhar-1926374646.html
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происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине загорелась неэксплуатируемая баржа

МЧС: на Сахалине загорелась неэксплуатируемая баржа на 150 квадратных метрах

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара на барже на Сахалине. 10 февраля 2024
Место пожара на барже на Сахалине. 10 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара на барже на Сахалине. 10 февраля 2024
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Неэксплуатируемая баржа загорелась в Корсаковском Южном порту на Сахалине, предварительно, на 150 квадратных метрах, сообщили в МЧС России.
"На Сахалине огнеборцы МЧС России тушат пожар на барже. В Корсаковском Южном порту на судне горит машинное отделение. Предварительно, огонь охватил 150 квадратных метров... Судно не эксплуатируется", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на месте работают 19 специалистов и три единицы техники, пострадавших нет.
 
ПроисшествияСахалинРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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