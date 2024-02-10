https://ria.ru/20240210/pozhar-1926535670.html
На Сахалине загорелась неэксплуатируемая баржа
На Сахалине загорелась неэксплуатируемая баржа - РИА Новости, 10.02.2024
На Сахалине загорелась неэксплуатируемая баржа
Неэксплуатируемая баржа загорелась в Корсаковском Южном порту на Сахалине, предварительно, на 150 квадратных метрах, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T07:08
2024-02-10T07:08
2024-02-10T09:20
происшествия
сахалин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926546554_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f7f3e6545a912d3e23218edf7fc5b7a2.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Неэксплуатируемая баржа загорелась в Корсаковском Южном порту на Сахалине, предварительно, на 150 квадратных метрах, сообщили в МЧС России. "На Сахалине огнеборцы МЧС России тушат пожар на барже. В Корсаковском Южном порту на судне горит машинное отделение. Предварительно, огонь охватил 150 квадратных метров... Судно не эксплуатируется", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 19 специалистов и три единицы техники, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240209/pozhar-1926374646.html
сахалин
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926546554_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b0167a9657c0e31d1059d6d45244a256.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине загорелась неэксплуатируемая баржа
МЧС: на Сахалине загорелась неэксплуатируемая баржа на 150 квадратных метрах
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Неэксплуатируемая баржа загорелась в Корсаковском Южном порту на Сахалине, предварительно, на 150 квадратных метрах, сообщили в МЧС России.
"На Сахалине огнеборцы МЧС России тушат пожар на барже. В Корсаковском Южном порту на судне горит машинное отделение. Предварительно, огонь охватил 150 квадратных метров... Судно не эксплуатируется", - говорится в сообщении.
СК назвал возможную причину пожара в доме на севере Москвы
Уточняется, что на месте работают 19 специалистов и три единицы техники, пострадавших нет.