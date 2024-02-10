https://ria.ru/20240210/pozhar-1926535670.html

На Сахалине загорелась неэксплуатируемая баржа

На Сахалине загорелась неэксплуатируемая баржа - РИА Новости, 10.02.2024

На Сахалине загорелась неэксплуатируемая баржа

Неэксплуатируемая баржа загорелась в Корсаковском Южном порту на Сахалине, предварительно, на 150 квадратных метрах, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T07:08

2024-02-10T07:08

2024-02-10T09:20

происшествия

сахалин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Неэксплуатируемая баржа загорелась в Корсаковском Южном порту на Сахалине, предварительно, на 150 квадратных метрах, сообщили в МЧС России. "На Сахалине огнеборцы МЧС России тушат пожар на барже. В Корсаковском Южном порту на судне горит машинное отделение. Предварительно, огонь охватил 150 квадратных метров... Судно не эксплуатируется", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 19 специалистов и три единицы техники, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240209/pozhar-1926374646.html

сахалин

россия

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происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)