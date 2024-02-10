https://ria.ru/20240210/frantsiya-1926593736.html

Мир рушится. Во Франции откровенно высказались об интервью Путина

Мир рушится. Во Франции откровенно высказались об интервью Путина - РИА Новости, 10.02.2024

Мир рушится. Во Франции откровенно высказались об интервью Путина

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО, пишет лидер движения "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T16:22

2024-02-10T16:22

2024-02-10T16:54

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО, пишет лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Их мир рушится, они готовы к тотальной войне!" — написал он.Американский журналист в ночь на 9 февраля выложил двухчасовое интервью с российским лидером. В соцсети X его посмотрели уже более 166 миллионов человек, а в YouTube около десяти миллионов.Беседа попала на первые полосы западных СМИ. Среди американских медиа выдержки из нее опубликовали журналы Forbes, Newsweek, газеты Hill, Daily Beast, New York Post, New York Times и Wall Street Journal.

https://ria.ru/20240210/zakharova-1926571303.html

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