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Мир рушится. Во Франции откровенно высказались об интервью Путина - РИА Новости, 10.02.2024
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16:22 10.02.2024 (обновлено: 16:54 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/frantsiya-1926593736.html
Мир рушится. Во Франции откровенно высказались об интервью Путина
Мир рушится. Во Франции откровенно высказались об интервью Путина - РИА Новости, 10.02.2024
Мир рушится. Во Франции откровенно высказались об интервью Путина
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО, пишет лидер движения "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T16:22
2024-02-10T16:54
в мире
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владимир путин
флориан филиппо
такер карлсон
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО, пишет лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Их мир рушится, они готовы к тотальной войне!" — написал он.Американский журналист в ночь на 9 февраля выложил двухчасовое интервью с российским лидером. В соцсети X его посмотрели уже более 166 миллионов человек, а в YouTube около десяти миллионов.Беседа попала на первые полосы западных СМИ. Среди американских медиа выдержки из нее опубликовали журналы Forbes, Newsweek, газеты Hill, Daily Beast, New York Post, New York Times и Wall Street Journal.
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Мир рушится. Во Франции откровенно высказались об интервью Путина

Филиппо: интервью Путина вызвало панику у противников России

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Эйфелева башня - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО, пишет лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Их мир рушится, они готовы к тотальной войне!" — написал он.
Американский журналист в ночь на 9 февраля выложил двухчасовое интервью с российским лидером. В соцсети X его посмотрели уже более 166 миллионов человек, а в YouTube около десяти миллионов.
Беседа попала на первые полосы западных СМИ. Среди американских медиа выдержки из нее опубликовали журналы Forbes, Newsweek, газеты Hill, Daily Beast, New York Post, New York Times и Wall Street Journal.
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В миреФранцияРоссияУкраинаВладимир ПутинФлориан ФилиппоТакер КарлсонНАТОИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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