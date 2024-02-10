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В Запорожской области село осталось без света из-за атаки беспилотника ВСУ
В Запорожской области село осталось без света из-за атаки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024
В Запорожской области село осталось без света из-за атаки беспилотника ВСУ
Село Великая Знаменка в Запорожской области обесточено из-за атаки БПЛА украинских боевиков, пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:06
2024-02-10T14:06
2024-02-10T14:06
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Село Великая Знаменка в Запорожской области обесточено из-за атаки БПЛА украинских боевиков, пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах. "Ночью около 02:30 (мск) вооружённые формирования киевского режима атаковали тяжёлым БПЛА "Баба Яга" село Великая Знаменка Каменско-Днепровского района. Повреждения получили четыре домовладения. Перебита газовая магистраль, отсутствует электроснабжение. Предварительно, раненых и погибших нет", - сказали в оперативных службах .
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области село осталось без света из-за атаки беспилотника ВСУ
Запорожское село Великая Знаменка лишилось света из-за атаки украинского дрона
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Село Великая Знаменка в Запорожской области обесточено из-за атаки БПЛА украинских боевиков, пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах.
"Ночью около 02:30 (мск) вооружённые формирования киевского режима атаковали тяжёлым БПЛА "Баба Яга" село Великая Знаменка Каменско-Днепровского района. Повреждения получили четыре домовладения. Перебита газовая магистраль, отсутствует электроснабжение. Предварительно, раненых и погибших нет", - сказали в оперативных службах .
На Украине началась мировая война дронов