https://ria.ru/20240210/bespilotnik-1926576925.html

В Запорожской области село осталось без света из-за атаки беспилотника ВСУ

В Запорожской области село осталось без света из-за атаки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024

В Запорожской области село осталось без света из-за атаки беспилотника ВСУ

Село Великая Знаменка в Запорожской области обесточено из-за атаки БПЛА украинских боевиков, пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:06

2024-02-10T14:06

2024-02-10T14:06

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Село Великая Знаменка в Запорожской области обесточено из-за атаки БПЛА украинских боевиков, пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах. "Ночью около 02:30 (мск) вооружённые формирования киевского режима атаковали тяжёлым БПЛА "Баба Яга" село Великая Знаменка Каменско-Днепровского района. Повреждения получили четыре домовладения. Перебита газовая магистраль, отсутствует электроснабжение. Предварительно, раненых и погибших нет", - сказали в оперативных службах .

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины