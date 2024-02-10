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В Запорожской области село осталось без света из-за атаки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/bespilotnik-1926576925.html
В Запорожской области село осталось без света из-за атаки беспилотника ВСУ
В Запорожской области село осталось без света из-за атаки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024
В Запорожской области село осталось без света из-за атаки беспилотника ВСУ
Село Великая Знаменка в Запорожской области обесточено из-за атаки БПЛА украинских боевиков, пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:06
2024-02-10T14:06
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Село Великая Знаменка в Запорожской области обесточено из-за атаки БПЛА украинских боевиков, пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах. "Ночью около 02:30 (мск) вооружённые формирования киевского режима атаковали тяжёлым БПЛА "Баба Яга" село Великая Знаменка Каменско-Днепровского района. Повреждения получили четыре домовладения. Перебита газовая магистраль, отсутствует электроснабжение. Предварительно, раненых и погибших нет", - сказали в оперативных службах .
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
запорожская область
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происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области село осталось без света из-за атаки беспилотника ВСУ

Запорожское село Великая Знаменка лишилось света из-за атаки украинского дрона

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Село Великая Знаменка в Запорожской области обесточено из-за атаки БПЛА украинских боевиков, пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах.
"Ночью около 02:30 (мск) вооружённые формирования киевского режима атаковали тяжёлым БПЛА "Баба Яга" село Великая Знаменка Каменско-Днепровского района. Повреждения получили четыре домовладения. Перебита газовая магистраль, отсутствует электроснабжение. Предварительно, раненых и погибших нет", - сказали в оперативных службах .
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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