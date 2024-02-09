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Залужный сделал первое заявление после увольнения - РИА Новости, 09.02.2024
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22:12 09.02.2024 (обновлено: 23:04 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926511703.html
Залужный сделал первое заявление после увольнения
Залужный сделал первое заявление после увольнения - РИА Новости, 09.02.2024
Залужный сделал первое заявление после увольнения
Экс-главком ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал первый пост в Telegram после увольнения, отметив, что сейчас не занимает никакой должности. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T22:12
2024-02-09T23:04
в мире
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александр сырский
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Экс-главком ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал первый пост в Telegram после увольнения, отметив, что сейчас не занимает никакой должности."Честь и ответственность, которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должности", — написал он.Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.Некоторые местные и западные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
https://ria.ru/20240209/ssha-1926489611.html
https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926494743.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Залужный сделал первое заявление после увольнения

Залужный заявил, что никакой должности после увольнения не занимает

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Экс-главком ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал первый пост в Telegram после увольнения, отметив, что сейчас не занимает никакой должности.
"Честь и ответственность, которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должности", — написал он.
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Вчера, 18:48
Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.
Некоторые местные и западные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
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Вчера, 19:24
 
В миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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