https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926494743.html

Протестующие в центре Киева требуют вернуть Залужного

Протестующие в центре Киева требуют вернуть Залужного - РИА Новости, 09.02.2024

Протестующие в центре Киева требуют вернуть Залужного

В Киеве протестующие вышли на акцию с требованием восстановить в должности бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил телепроект "Говорит большой РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T19:24

2024-02-09T19:24

2024-02-09T21:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

александр сырский

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Киеве протестующие вышли на акцию с требованием восстановить в должности бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил телепроект "Говорит большой Львов" в Telegram-канале. "В Киеве на Майдане проходит акция протеста "Верните Залужного", — говорится в публикации.Отмечается, что на место уже прибыла полиция. Судя по опубликованным СМИ фотографиям, в митинге участвуют несколько десятков человек.Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и западные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и главкомом ВСУ. Так, газета The Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.Кроме того, по данным Politico, новый главком имеет неоднозначную репутацию: военные не любят Сырского за то, что тот подвергает подчиненных опасности на поле боя. Так, он известен тем, что повел ВСУ в "мясорубку" в Артемовске, за что получил прозвища Мясник и Генерал 200.Сам главнокомандующий, выступая с первым заявлением в новой должности, отметил, что "жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии".

https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926492737.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

украина

киев

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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