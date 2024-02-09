https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926284816.html
Залужный отказался от должности посла в Британии, сообщили СМИ
Залужный отказался от должности посла в Британии, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2024
Залужный отказался от должности посла в Британии, сообщили СМИ
Отправленный в отставку главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от поста посла Украины в Великобритании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T00:20
2024-02-09T00:20
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Отправленный в отставку главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от поста посла Украины в Великобритании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированный источник. Владимир Зеленский в четверг объявил о назначении вместо Залужного главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. В начале недели, когда отставка главкома еще обсуждалась, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что Залужный согласился на должность посла в Британии. Как сообщает газета, Залужный отказался ехать в Британию, поскольку это гражданская должность. "Залужный кадровый военный, он не может уйти из армии, пока Украина находится на военном положении", — приводит газета слова источника.
https://ria.ru/20240208/zaluzhnyy-1926268126.html
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Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, В мире, Отставка главкома ВСУ Залужного
Залужный отказался от должности посла в Британии, сообщили СМИ
WP: Залужный отказался от должности посла в Британии, не желая уходить из армии