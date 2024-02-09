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Залужный отказался от должности посла в Британии, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2024
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00:20 09.02.2024 (обновлено: 09:00 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926284816.html
Залужный отказался от должности посла в Британии, сообщили СМИ
Залужный отказался от должности посла в Британии, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2024
Залужный отказался от должности посла в Британии, сообщили СМИ
Отправленный в отставку главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от поста посла Украины в Великобритании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T00:20
2024-02-09T09:00
украина
великобритания
валерий залужный
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Отправленный в отставку главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от поста посла Украины в Великобритании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированный источник. Владимир Зеленский в четверг объявил о назначении вместо Залужного главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. В начале недели, когда отставка главкома еще обсуждалась, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что Залужный согласился на должность посла в Британии. Как сообщает газета, Залужный отказался ехать в Британию, поскольку это гражданская должность. "Залужный кадровый военный, он не может уйти из армии, пока Украина находится на военном положении", — приводит газета слова источника.
https://ria.ru/20240208/zaluzhnyy-1926268126.html
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украина, великобритания, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир зеленский, в мире, отставка главкома всу залужного
Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, В мире, Отставка главкома ВСУ Залужного
Залужный отказался от должности посла в Британии, сообщили СМИ

WP: Залужный отказался от должности посла в Британии, не желая уходить из армии

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Отправленный в отставку главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от поста посла Украины в Великобритании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированный источник.
Владимир Зеленский в четверг объявил о назначении вместо Залужного главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. В начале недели, когда отставка главкома еще обсуждалась, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что Залужный согласился на должность посла в Британии.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Telegraph: Залужного воспринимали как шутника
Вчера, 21:13
Как сообщает газета, Залужный отказался ехать в Британию, поскольку это гражданская должность. "Залужный кадровый военный, он не может уйти из армии, пока Украина находится на военном положении", — приводит газета слова источника.
 
УкраинаВеликобританияВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ миреОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
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