https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926284816.html

Залужный отказался от должности посла в Британии, сообщили СМИ

Залужный отказался от должности посла в Британии, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2024

Залужный отказался от должности посла в Британии, сообщили СМИ

Отправленный в отставку главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от поста посла Украины в Великобритании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T00:20

2024-02-09T00:20

2024-02-09T09:00

украина

великобритания

валерий залужный

александр сырский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Отправленный в отставку главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от поста посла Украины в Великобритании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированный источник. Владимир Зеленский в четверг объявил о назначении вместо Залужного главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. В начале недели, когда отставка главкома еще обсуждалась, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что Залужный согласился на должность посла в Британии. Как сообщает газета, Залужный отказался ехать в Британию, поскольку это гражданская должность. "Залужный кадровый военный, он не может уйти из армии, пока Украина находится на военном положении", — приводит газета слова источника.

https://ria.ru/20240208/zaluzhnyy-1926268126.html

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