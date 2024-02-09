Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково задержали организатора поджога дома участника СВО - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/zadrezhanie-1926396002.html
Во Внуково задержали организатора поджога дома участника СВО
Во Внуково задержали организатора поджога дома участника СВО - РИА Новости, 09.02.2024
Во Внуково задержали организатора поджога дома участника СВО
Силовики задержали организатора поджога дома в Подмосковье участника СВО, в результате которого едва не погибла его супруга, двое исполнителей уже арестованы,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:30
2024-02-09T12:30
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Силовики задержали организатора поджога дома в Подмосковье участника СВО, в результате которого едва не погибла его супруга, двое исполнителей уже арестованы, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. В январе двое жителей Истринского городского округа по указанию собственника управляющей компании начали угрожать убийством и поджогом дома супруге участника СВО, требуя вернуть деньги, которые якобы муж взял в долг. Ничего не зная об этом, женщина отказалась. В результате 15 января преступники подожгли дом. Женщине удалось выбраться из горящего дома через окно спальни на втором этаже. Однако жилье сгорело полностью, огонь также повредил два авто хозяйки. Правоохранители практически сразу смогли задержать двух исполнителей, а организатор скрылся и был объявлен в розыск. "Сегодня в аэропорту "Внуково" при попытке бегства задержан подозреваемый в организации поджога домовладения участника специальной военной операции, покушения на убийство его супруги, а также ряда других преступлений", - сказала Врадий. По ее словам, сейчас с ним работают следователи, в ближайшее время они попросят суд об аресте фигуранта. Также Врадий сообщила, что задержанные сообщники уже арестованы, им предъявлено обвинение с учетом собранных доказательств по более тяжким статьям, чем это было первоначально, в том числе в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п.п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 119, п. "а" ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Кроме того, в ближайшее время дело будет передано в Центральный аппарат СК РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20230328/voennosluzhaschie-1860941585.html
https://ria.ru/20231102/svo-1907005039.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Внуково задержали организатора поджога дома участника СВО

Во Внуково задержали организатора поджога дома участника СВО в Подмосковье

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Силовики задержали организатора поджога дома в Подмосковье участника СВО, в результате которого едва не погибла его супруга, двое исполнителей уже арестованы, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
В январе двое жителей Истринского городского округа по указанию собственника управляющей компании начали угрожать убийством и поджогом дома супруге участника СВО, требуя вернуть деньги, которые якобы муж взял в долг. Ничего не зная об этом, женщина отказалась.
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
"Мы такого не ждали". С чем столкнулись после боев участники СВО
28 марта 2023, 08:00
В результате 15 января преступники подожгли дом. Женщине удалось выбраться из горящего дома через окно спальни на втором этаже. Однако жилье сгорело полностью, огонь также повредил два авто хозяйки.
Правоохранители практически сразу смогли задержать двух исполнителей, а организатор скрылся и был объявлен в розыск.
«
"Сегодня в аэропорту "Внуково" при попытке бегства задержан подозреваемый в организации поджога домовладения участника специальной военной операции, покушения на убийство его супруги, а также ряда других преступлений", - сказала Врадий.
По ее словам, сейчас с ним работают следователи, в ближайшее время они попросят суд об аресте фигуранта.
Также Врадий сообщила, что задержанные сообщники уже арестованы, им предъявлено обвинение с учетом собранных доказательств по более тяжким статьям, чем это было первоначально, в том числе в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п.п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 119, п. "а" ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Кроме того, в ближайшее время дело будет передано в Центральный аппарат СК РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Правительство продумает компенсации за рабочие места для участников СВО
2 ноября 2023, 17:14
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала