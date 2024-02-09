https://ria.ru/20240209/zadrezhanie-1926396002.html

Во Внуково задержали организатора поджога дома участника СВО

Во Внуково задержали организатора поджога дома участника СВО - РИА Новости, 09.02.2024

Во Внуково задержали организатора поджога дома участника СВО

Силовики задержали организатора поджога дома в Подмосковье участника СВО, в результате которого едва не погибла его супруга, двое исполнителей уже арестованы,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:30

2024-02-09T12:30

2024-02-09T12:30

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

ольга врадий

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Силовики задержали организатора поджога дома в Подмосковье участника СВО, в результате которого едва не погибла его супруга, двое исполнителей уже арестованы, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. В январе двое жителей Истринского городского округа по указанию собственника управляющей компании начали угрожать убийством и поджогом дома супруге участника СВО, требуя вернуть деньги, которые якобы муж взял в долг. Ничего не зная об этом, женщина отказалась. В результате 15 января преступники подожгли дом. Женщине удалось выбраться из горящего дома через окно спальни на втором этаже. Однако жилье сгорело полностью, огонь также повредил два авто хозяйки. Правоохранители практически сразу смогли задержать двух исполнителей, а организатор скрылся и был объявлен в розыск. "Сегодня в аэропорту "Внуково" при попытке бегства задержан подозреваемый в организации поджога домовладения участника специальной военной операции, покушения на убийство его супруги, а также ряда других преступлений", - сказала Врадий. По ее словам, сейчас с ним работают следователи, в ближайшее время они попросят суд об аресте фигуранта. Также Врадий сообщила, что задержанные сообщники уже арестованы, им предъявлено обвинение с учетом собранных доказательств по более тяжким статьям, чем это было первоначально, в том числе в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п.п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 119, п. "а" ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Кроме того, в ближайшее время дело будет передано в Центральный аппарат СК РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20230328/voennosluzhaschie-1860941585.html

https://ria.ru/20231102/svo-1907005039.html

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)