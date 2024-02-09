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Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании

Выборы президента России 2024: дата, кандидаты и как будут проходить

Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании

В 2024 году состоятся выборы президента России. Как будет проходить голосование на территории РФ и за ее пределами, основные даты кампании, а также кто... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:37

2024-02-09T17:37

2024-02-09T17:46

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выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В 2024 году состоятся выборы президента России. Как будет проходить голосование на территории РФ и за ее пределами, основные даты кампании, а также кто выдвинулся на пост главы государства – в материале РИА Новости.Выборы президента России в 2024 годуСогласно Конституции Совет Федерации 7 декабря 2023 года принял постановление о назначении выборов президента РФДата проведенияВыборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года.Как будут проходить выборыДосрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах начнется 25 февраля. Избиратели 29 субъектов РФ смогут проголосовать не только на участках, но и онлайн. Основное голосование завершится 17 марта.Где можно проголосовать дистанционноДистанционное электронное голосование (ДЭГ) осуществляется без посещения избирательного участка с помощью личного компьютера, планшета или смартфона. ДЭГ проводится онлайн на специальном интернет-портале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Для граждан с пропиской в Москве – сайте mos.ru. Всем, кроме жителей столицы, следует в течение февраля и начала марта подать электронное заявление. Для участия в ДЭГ можно воспользоваться любым браузером, прошедшим проверку.Голосование в новых регионахВ ходе консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ России, а также руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей все стороны посчитали возможным проведение выборов президента на территории этих регионов. В новых субъектах действует военное положение и там предусмотрена возможность проведения досрочного голосования.Избиркомы в новых регионах будут самостоятельно устанавливать перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя. Те, кто не успел получить российский паспорт, смогут проголосовать по иным документам, удостоверяющим личность.Также избиркомы смогут составить список труднодоступных местностей, где можно будет провести досрочное голосование. Продолжительность голосования на участках может быть сокращена из-за угрозы безопасности.Можно ли голосовать за границейГолосование за рубежом начнется 1 марта 2024 года. Участки для голосования на выборах президента РФ будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие России, в том числе в недружественных государствах. В странах Прибалтики, Молдавии, Германии, США, Чехии и Финляндии количество участков будет меньше, по сравнению с предыдущими выборами.Подсчет голосовПодсчет голосов начнется сразу после окончания выборов и будет идти непрерывно, пока не определится итог голосования. Члены участковых избиркомов должны объявить результаты не позднее 19 марта, а избиркомы субъектов РФ — не позднее 21 марта. Окончательные итоги выборов должна определить ЦИК до 28 марта. Их опубликуют в течение трех дней после подписания протоколов.Победителем будет объявлен тот, кто наберет 50%+1 голос избирателей. В случае если этого не произойдет, ЦИК назначит второй тур, который будет проведен ровно через три недели после первого. В нем будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.НаблюдателиНаблюдатели — граждане, которые следят за соблюдением закона во время голосования. Ими могут стать дееспособные граждане РФ, достигшие восемнадцатилетнего возраста, которые не находятся в местах лишения свободы по приговору суда. Депутаты, чиновники, судьи, прокуроры и члены избирательной комиссии с правом решающего голоса не могут быть наблюдателями.В 2024 году наблюдателями могут стать представители политических партий или отдельных кандидатов на выборах, а также общественных и профессиональных объединений, творческих союзов и объединения работодателей. От каждой партии или кандидата на избирательном участке могут присутствовать не более двух наблюдателей. Кроме того, предусматривается наличие наблюдателя отборочной комиссии или иной организации, которая наблюдает за проведением выборов в целом.На выборах президента России будут присутствовать и иностранные наблюдатели. Отправлены приглашения иностранным экспертам, представителям международных парламентских организаций и национальных парламентов десятков стран.Список кандидатовВ качестве кандидата на пост главы государства ЦИК зарегистрировала действующего президента Владимира Путина. Также в кампании участвуют выдвиженцы от парламентских партий: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). ЦИК 9 февраля утвердил текст избирательного бюллетеня, на бланке которого размещены имена всех четырех кандидатов в алфавитном порядке.Требования к кандидатам в президенты РФПрезидентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории страны не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства другого государства. Требование об отсутствии иностранного гражданства не распространяется на российских граждан, имевших ранее гражданство государств, которые полностью или частично вошли в состав России. Кандидат обязан закрыть счета и вклады в иностранных банках за пределами РФ, либо перевести их в российские кредитные организации.Не могут быть избраны граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Не могут выдвигаться лица, лишенные свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также находящиеся под административным наказанием за преступления экстремистской направленности.Запрещено баллотироваться гражданам, которые на момент проведения выборов были лишены судом права занимать государственные должности, а также тем, чьи выступления или агитация за шесть последних лет были признаны экстремистскими.Один и тот же человек не может быть избран президентом более двух раз. Ограничение не касается лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в Конституцию, одобренных в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года. Число президентских сроков до 2020 года для них не учитывается.Участвовать в президентских выборах кандидаты могут в порядке самовыдвижения или от одной из зарегистрированных политических партий. Самовыдвиженцу для регистрации необходимо в течение 20 дней с момента назначения выборов подать в ЦИК ходатайство о регистрации инициативной группы в свою поддержку численностью не менее 500 человек. Выдвижение кандидатов от политических партий происходит на их съездах. Каждая партия имеет право выдвинуть только одного кандидата, при этом он не должен состоять в другой партии или идти на выборы самовыдвиженцем.Необходимые документы, в том числе подписи в свою поддержку, кандидаты должны представить в ЦИК не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до начала голосования. От сбора подписей освобождены выдвиженцы от парламентских партий, а также от партий, представленных в заксобраниях не менее чем в одной трети субъектов РФ. Это касается кандидатов от "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - Патриоты - За правду", ЛДПР и партии "Новые люди".Остальным необходимо до 31 января собрать и сдать в ЦИК не менее 100 тыс. подписей избирателей. При этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2,5 тыс. подписей. Самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей и не более 7,5 тыс. на субъект. Если подписи собираются за пределами России, то их общее количество не может превышать 7,5 тыс. для самовыдвиженцев и 2,5 тыс. для кандидатов от партий. Центризбирком проверяет не менее 20% подписей. Брак не должен превышать 5%.

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