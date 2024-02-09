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Российский посол назвал упреки Израиля за контакты с ХАМАС неприемлемыми - РИА Новости, 09.02.2024
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13:34 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/upreki-1926410486.html
Российский посол назвал упреки Израиля за контакты с ХАМАС неприемлемыми
Российский посол назвал упреки Израиля за контакты с ХАМАС неприемлемыми - РИА Новости, 09.02.2024
Российский посол назвал упреки Израиля за контакты с ХАМАС неприемлемыми
Россия считает неприемлемыми упреки Израиля по поводу контактов с представителями политического крыла ХАМАС, так как Москва привержена решению гуманитарных... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:34
2024-02-09T13:34
в мире
израиль
анатолий викторов
хамас
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Россия считает неприемлемыми упреки Израиля по поводу контактов с представителями политического крыла ХАМАС, так как Москва привержена решению гуманитарных задач в зоне конфликта, что отвечает интересам всех сторон, заявил в интервью РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Считаем абсолютно неприемлемыми попытки упрекнуть нас за контакты с представителями политического крыла ХАМАС и других сил в регионе и обвинить чуть ли не в поддержке терроризма. Подобные необоснованные измышления не смогут поставить под сомнение проводимую нами целенаправленную работу по решению первостепенных гуманитарных задач, отвечающих интересам граждан и России, и Израиля, и других стран", - заявил Викторов. Посол отметил, что с октября прошлого года руководство МИД и минобороны России, а также дипломаты российских посольств на Ближнем Востоке находятся в тесном контакте с израильской, палестинской, катарской, египетской и другими сторонами по вопросу освобождения заложников в секторе Газа. "Эта работа не прекращалась ни на один день, будем её продолжать ... Российская дипломатия сделает всё возможное, чтобы способствовать освобождению всех заложников, прежде всего имеющих российское гражданство. Наши израильские коллеги информированы обо всех прилагаемых нами усилиях", - добавил глава российской дипломатической миссии в Тель-Авиве.
https://ria.ru/20240202/khamas-1925082148.html
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в мире, израиль, анатолий викторов, хамас, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Анатолий Викторов, ХАМАС, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Российский посол назвал упреки Израиля за контакты с ХАМАС неприемлемыми

Посол Викторов: Россия считает упреки Израиля за контакты с ХАМАС неприемлемыми

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Россия считает неприемлемыми упреки Израиля по поводу контактов с представителями политического крыла ХАМАС, так как Москва привержена решению гуманитарных задач в зоне конфликта, что отвечает интересам всех сторон, заявил в интервью РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"Считаем абсолютно неприемлемыми попытки упрекнуть нас за контакты с представителями политического крыла ХАМАС и других сил в регионе и обвинить чуть ли не в поддержке терроризма. Подобные необоснованные измышления не смогут поставить под сомнение проводимую нами целенаправленную работу по решению первостепенных гуманитарных задач, отвечающих интересам граждан и России, и Израиля, и других стран", - заявил Викторов.
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Посол отметил, что с октября прошлого года руководство МИД и минобороны России, а также дипломаты российских посольств на Ближнем Востоке находятся в тесном контакте с израильской, палестинской, катарской, египетской и другими сторонами по вопросу освобождения заложников в секторе Газа.
"Эта работа не прекращалась ни на один день, будем её продолжать ... Российская дипломатия сделает всё возможное, чтобы способствовать освобождению всех заложников, прежде всего имеющих российское гражданство. Наши израильские коллеги информированы обо всех прилагаемых нами усилиях", - добавил глава российской дипломатической миссии в Тель-Авиве.
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В миреИзраильАнатолий ВикторовХАМАСРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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