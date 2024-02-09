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Киев копирует фашистские методы притеснения детей, заявила Кузнецова - РИА Новости, 09.02.2024
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13:38 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926411899.html
Киев копирует фашистские методы притеснения детей, заявила Кузнецова
Киев копирует фашистские методы притеснения детей, заявила Кузнецова - РИА Новости, 09.02.2024
Киев копирует фашистские методы притеснения детей, заявила Кузнецова
Парламентская комиссия по расследованию преступлений киевского режима отмечает прямое копирование фашистских методов притеснений детей украинскими боевиками,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:38
2024-02-09T13:38
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию преступлений киевского режима отмечает прямое копирование фашистских методов притеснений детей украинскими боевиками, сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в Telegram-канале. "Проводя парламентское расследование преступлений украинских нацистов против детей, мы видим не просто сходство, а прямое копирование фашистских методов притеснений и издевательств над детьми. Боевики киевского режима всецело следуют за своими вдохновителями – Гитлером, Борманом, Гиммлером, Менгеле, Геббельсом, Бандерой", - написала Кузнецова. Вице-спикер ГД подчеркнула, что очень важно, что тема нацизма прозвучала в интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, поскольку речь об идеологии убийства, уничтожения, которая уже принесла страдания миру и она опасна для всех. "Именно благодаря США "Дело Гитлера все еще в живет" – подчеркнул наш президент. Значит денацификация необходима. Аплодисменты карателю-нацисту в канадском парламенте, свастика на атрибутах боевиков ВСУ, фашистские лозунги на шествиях бандеровцев, поддержка Зеленским нацизма – это все проявление гитлеровских идей в современном мире", - отметила Кузнецова. Ранее Путин заявил в интервью Карлсону, что аплодисменты нацисту в Канаде - свидетельство того, что дело Гитлера все еще живет, и нацистская идеология до конца не выкорчевана, денацификация, о которой говорит Россия - это избавление от тех, кто пытается эту идеологию сохранить. Ранее в пятницу Карлсон опубликовал интервью с президентом России, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская".
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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в мире, киев, анна кузнецова, такер карлсон, владимир путин, вооруженные силы украины, интервью владимира путина такеру карлсону, украина
В мире, Киев, Анна Кузнецова, Такер Карлсон, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Украина
Киев копирует фашистские методы притеснения детей, заявила Кузнецова

Кузнецова: киевский режим напрямую копирует фашистские методы притеснения детей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию преступлений киевского режима отмечает прямое копирование фашистских методов притеснений детей украинскими боевиками, сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в Telegram-канале.
"Проводя парламентское расследование преступлений украинских нацистов против детей, мы видим не просто сходство, а прямое копирование фашистских методов притеснений и издевательств над детьми. Боевики киевского режима всецело следуют за своими вдохновителями – Гитлером, Борманом, Гиммлером, Менгеле, Геббельсом, Бандерой", - написала Кузнецова.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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Вчера, 12:24
Вице-спикер ГД подчеркнула, что очень важно, что тема нацизма прозвучала в интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, поскольку речь об идеологии убийства, уничтожения, которая уже принесла страдания миру и она опасна для всех.
"Именно благодаря США "Дело Гитлера все еще в живет" – подчеркнул наш президент. Значит денацификация необходима. Аплодисменты карателю-нацисту в канадском парламенте, свастика на атрибутах боевиков ВСУ, фашистские лозунги на шествиях бандеровцев, поддержка Зеленским нацизма – это все проявление гитлеровских идей в современном мире", - отметила Кузнецова.
Ранее Путин заявил в интервью Карлсону, что аплодисменты нацисту в Канаде - свидетельство того, что дело Гитлера все еще живет, и нацистская идеология до конца не выкорчевана, денацификация, о которой говорит Россия - это избавление от тех, кто пытается эту идеологию сохранить.
Ранее в пятницу Карлсон опубликовал интервью с президентом России, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская".
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
 
В миреКиевАнна КузнецоваТакер КарлсонВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуУкраина
 
 
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