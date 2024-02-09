Киев копирует фашистские методы притеснения детей, заявила Кузнецова
Кузнецова: киевский режим напрямую копирует фашистские методы притеснения детей
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию преступлений киевского режима отмечает прямое копирование фашистских методов притеснений детей украинскими боевиками, сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в Telegram-канале.
"Проводя парламентское расследование преступлений украинских нацистов против детей, мы видим не просто сходство, а прямое копирование фашистских методов притеснений и издевательств над детьми. Боевики киевского режима всецело следуют за своими вдохновителями – Гитлером, Борманом, Гиммлером, Менгеле, Геббельсом, Бандерой", - написала Кузнецова.
Вице-спикер ГД подчеркнула, что очень важно, что тема нацизма прозвучала в интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, поскольку речь об идеологии убийства, уничтожения, которая уже принесла страдания миру и она опасна для всех.
"Именно благодаря США "Дело Гитлера все еще в живет" – подчеркнул наш президент. Значит денацификация необходима. Аплодисменты карателю-нацисту в канадском парламенте, свастика на атрибутах боевиков ВСУ, фашистские лозунги на шествиях бандеровцев, поддержка Зеленским нацизма – это все проявление гитлеровских идей в современном мире", - отметила Кузнецова.
Ранее Путин заявил в интервью Карлсону, что аплодисменты нацисту в Канаде - свидетельство того, что дело Гитлера все еще живет, и нацистская идеология до конца не выкорчевана, денацификация, о которой говорит Россия - это избавление от тех, кто пытается эту идеологию сохранить.
Ранее в пятницу Карлсон опубликовал интервью с президентом России, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская".