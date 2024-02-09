https://ria.ru/20240209/ukraina-1926411899.html

Киев копирует фашистские методы притеснения детей, заявила Кузнецова

Киев копирует фашистские методы притеснения детей, заявила Кузнецова - РИА Новости, 09.02.2024

Киев копирует фашистские методы притеснения детей, заявила Кузнецова

Парламентская комиссия по расследованию преступлений киевского режима отмечает прямое копирование фашистских методов притеснений детей украинскими боевиками,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:38

2024-02-09T13:38

2024-02-09T13:38

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию преступлений киевского режима отмечает прямое копирование фашистских методов притеснений детей украинскими боевиками, сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в Telegram-канале. "Проводя парламентское расследование преступлений украинских нацистов против детей, мы видим не просто сходство, а прямое копирование фашистских методов притеснений и издевательств над детьми. Боевики киевского режима всецело следуют за своими вдохновителями – Гитлером, Борманом, Гиммлером, Менгеле, Геббельсом, Бандерой", - написала Кузнецова. Вице-спикер ГД подчеркнула, что очень важно, что тема нацизма прозвучала в интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, поскольку речь об идеологии убийства, уничтожения, которая уже принесла страдания миру и она опасна для всех. "Именно благодаря США "Дело Гитлера все еще в живет" – подчеркнул наш президент. Значит денацификация необходима. Аплодисменты карателю-нацисту в канадском парламенте, свастика на атрибутах боевиков ВСУ, фашистские лозунги на шествиях бандеровцев, поддержка Зеленским нацизма – это все проявление гитлеровских идей в современном мире", - отметила Кузнецова. Ранее Путин заявил в интервью Карлсону, что аплодисменты нацисту в Канаде - свидетельство того, что дело Гитлера все еще живет, и нацистская идеология до конца не выкорчевана, денацификация, о которой говорит Россия - это избавление от тех, кто пытается эту идеологию сохранить. Ранее в пятницу Карлсон опубликовал интервью с президентом России, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская".

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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