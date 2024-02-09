https://ria.ru/20240209/svo-1926480642.html

Грузовой УАЗ и бензопилы направили из Кировской области бойцам СВО

Грузовой УАЗ и бензопилы направили из Кировской области бойцам СВО - РИА Новости, 09.02.2024

Грузовой УАЗ и бензопилы направили из Кировской области бойцам СВО

Военнослужащим из Кировской области в зону специальной военной операции грузовой УАЗ, инструменты и ноутбуки, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T18:01

2024-02-09T18:01

2024-02-09T18:01

надежные люди

кировская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Военнослужащим из Кировской области в зону специальной военной операции грузовой УАЗ, инструменты и ноутбуки, сообщает пресс-служба правительства региона. Как пояснил руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Алексей Комаров, гуманитарная помощь - одна из заявок, направленных от воинских частей, где служат бойцы-земляки. "Благотворительный фонд "За Вятку" отправил очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Его собрали неравнодушные предприниматели региона. Среди переданного бензопилы, цепи, шуруповерты, шины, гвозди, а также ноутбуки. Как рассказали представители фонда, еще одним подарком военнослужащим стал УАЗ, который поможет бойцам с транспортировкой оружия, боеприпасов и другого груза. Отмечается, что сейчас ведется работа по обеспечению ещё одной заявки, полученной от полка мобилизованных.

https://ria.ru/20240209/igrushki-1926464593.html

кировская область

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кировская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)