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Грузовой УАЗ и бензопилы направили из Кировской области бойцам СВО - РИА Новости, 09.02.2024
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Надежные люди
 
18:01 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/svo-1926480642.html
Грузовой УАЗ и бензопилы направили из Кировской области бойцам СВО
Грузовой УАЗ и бензопилы направили из Кировской области бойцам СВО - РИА Новости, 09.02.2024
Грузовой УАЗ и бензопилы направили из Кировской области бойцам СВО
Военнослужащим из Кировской области в зону специальной военной операции грузовой УАЗ, инструменты и ноутбуки, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:01
2024-02-09T18:01
надежные люди
кировская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Военнослужащим из Кировской области в зону специальной военной операции грузовой УАЗ, инструменты и ноутбуки, сообщает пресс-служба правительства региона. Как пояснил руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Алексей Комаров, гуманитарная помощь - одна из заявок, направленных от воинских частей, где служат бойцы-земляки. "Благотворительный фонд "За Вятку" отправил очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Его собрали неравнодушные предприниматели региона. Среди переданного бензопилы, цепи, шуруповерты, шины, гвозди, а также ноутбуки. Как рассказали представители фонда, еще одним подарком военнослужащим стал УАЗ, который поможет бойцам с транспортировкой оружия, боеприпасов и другого груза. Отмечается, что сейчас ведется работа по обеспечению ещё одной заявки, полученной от полка мобилизованных.
https://ria.ru/20240209/igrushki-1926464593.html
кировская область
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кировская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Кировская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Грузовой УАЗ и бензопилы направили из Кировской области бойцам СВО

Грузовой УАЗ, бензопилы и ноутбуки направили из Кировской области бойцам СВО

© Фото : пресс-служба правительства Кировской областиГрузовой УАЗ, бензопилы и ноутбуки направили из Кировской области бойцам СВО
Грузовой УАЗ, бензопилы и ноутбуки направили из Кировской области бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : пресс-служба правительства Кировской области
Грузовой УАЗ, бензопилы и ноутбуки направили из Кировской области бойцам СВО
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Военнослужащим из Кировской области в зону специальной военной операции грузовой УАЗ, инструменты и ноутбуки, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как пояснил руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Алексей Комаров, гуманитарная помощь - одна из заявок, направленных от воинских частей, где служат бойцы-земляки.
"Благотворительный фонд "За Вятку" отправил очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Его собрали неравнодушные предприниматели региона. Среди переданного бензопилы, цепи, шуруповерты, шины, гвозди, а также ноутбуки. Как рассказали представители фонда, еще одним подарком военнослужащим стал УАЗ, который поможет бойцам с транспортировкой оружия, боеприпасов и другого груза.
Отмечается, что сейчас ведется работа по обеспечению ещё одной заявки, полученной от полка мобилизованных.
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Надежные людиКировская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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