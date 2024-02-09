https://ria.ru/20240209/svo-1926480642.html
Грузовой УАЗ и бензопилы направили из Кировской области бойцам СВО
Грузовой УАЗ и бензопилы направили из Кировской области бойцам СВО - РИА Новости, 09.02.2024
Грузовой УАЗ и бензопилы направили из Кировской области бойцам СВО
Военнослужащим из Кировской области в зону специальной военной операции грузовой УАЗ, инструменты и ноутбуки, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:01
2024-02-09T18:01
2024-02-09T18:01
надежные люди
кировская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926479810_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e6f298c24f312a563995965f7135f4fb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Военнослужащим из Кировской области в зону специальной военной операции грузовой УАЗ, инструменты и ноутбуки, сообщает пресс-служба правительства региона. Как пояснил руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Алексей Комаров, гуманитарная помощь - одна из заявок, направленных от воинских частей, где служат бойцы-земляки. "Благотворительный фонд "За Вятку" отправил очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Его собрали неравнодушные предприниматели региона. Среди переданного бензопилы, цепи, шуруповерты, шины, гвозди, а также ноутбуки. Как рассказали представители фонда, еще одним подарком военнослужащим стал УАЗ, который поможет бойцам с транспортировкой оружия, боеприпасов и другого груза. Отмечается, что сейчас ведется работа по обеспечению ещё одной заявки, полученной от полка мобилизованных.
https://ria.ru/20240209/igrushki-1926464593.html
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926479810_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e4c9efa80f1e57404d7284702d3a6995.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Кировская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Грузовой УАЗ и бензопилы направили из Кировской области бойцам СВО
Грузовой УАЗ, бензопилы и ноутбуки направили из Кировской области бойцам СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Военнослужащим из Кировской области в зону специальной военной операции грузовой УАЗ, инструменты и ноутбуки, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как пояснил руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Алексей Комаров, гуманитарная помощь - одна из заявок, направленных от воинских частей, где служат бойцы-земляки.
"Благотворительный фонд "За Вятку" отправил очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Его собрали неравнодушные предприниматели региона. Среди переданного бензопилы, цепи, шуруповерты, шины, гвозди, а также ноутбуки. Как рассказали представители фонда, еще одним подарком военнослужащим стал УАЗ, который поможет бойцам с транспортировкой оружия, боеприпасов и другого груза.
Отмечается, что сейчас ведется работа по обеспечению ещё одной заявки, полученной от полка мобилизованных.
Трое жителей Перми связали и отправили бойцам в зоне СВО игрушки-обереги