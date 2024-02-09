https://ria.ru/20240209/sobaki-1926369465.html

В Приангарье стая собак набросилась на ребенка

В Приангарье стая собак набросилась на ребенка - РИА Новости, 09.02.2024

В Приангарье стая собак набросилась на ребенка

Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видео с нападением стаи собак на ребенка в Усть-Куте, сообщает в пятницу иркутская областная прокуратура РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:50

2024-02-09T10:50

2024-02-09T10:50

происшествия

усть-кут

иркутская область

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ИРКУТСК, 9 фев - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видео с нападением стаи собак на ребенка в Усть-Куте, сообщает в пятницу иркутская областная прокуратура на сайте. "Прокуратура Усть-Кута организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о нападении 08 февраля в микрорайоне города Усть-Кута стаи собак на ребенка", - говорится в релизе. Жертвой нападения стал 8-летний мальчик: на видео показано, как псы гонятся за ребенком, он падает, а агрессивные животные его окружают. Собаки разбегаются лишь при появлении случайного прохожего. Прокуратура в ходе проверки собирается оценить, как местные власти соблюдают законодательство об отлове бродячих животных.СК завел уголовное дело по статье о халатности. В сообщении ведомства отмечается, что благодаря вмешательству женщины, которая оказалась на месте нападения собак на ребенка, мальчик не пострадал. Следователи устанавливают очевидцев, проводятся допросы сотрудников администрации.

https://ria.ru/20240208/sobaki-1926197434.html

усть-кут

иркутская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, усть-кут, иркутская область