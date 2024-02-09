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В Приангарье стая собак набросилась на ребенка - РИА Новости, 09.02.2024
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10:50 09.02.2024
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В Приангарье стая собак набросилась на ребенка
В Приангарье стая собак набросилась на ребенка - РИА Новости, 09.02.2024
В Приангарье стая собак набросилась на ребенка
Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видео с нападением стаи собак на ребенка в Усть-Куте, сообщает в пятницу иркутская областная прокуратура РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:50
2024-02-09T10:50
происшествия
усть-кут
иркутская область
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ИРКУТСК, 9 фев - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видео с нападением стаи собак на ребенка в Усть-Куте, сообщает в пятницу иркутская областная прокуратура на сайте. "Прокуратура Усть-Кута организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о нападении 08 февраля в микрорайоне города Усть-Кута стаи собак на ребенка", - говорится в релизе. Жертвой нападения стал 8-летний мальчик: на видео показано, как псы гонятся за ребенком, он падает, а агрессивные животные его окружают. Собаки разбегаются лишь при появлении случайного прохожего. Прокуратура в ходе проверки собирается оценить, как местные власти соблюдают законодательство об отлове бродячих животных.СК завел уголовное дело по статье о халатности. В сообщении ведомства отмечается, что благодаря вмешательству женщины, которая оказалась на месте нападения собак на ребенка, мальчик не пострадал. Следователи устанавливают очевидцев, проводятся допросы сотрудников администрации.
https://ria.ru/20240208/sobaki-1926197434.html
усть-кут
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происшествия, усть-кут, иркутская область
Происшествия, Усть-Кут, Иркутская область
В Приангарье стая собак набросилась на ребенка

Прокуратура начала проверку видео с нападением стаи собак на ребенка в Усть-Куте

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 9 фев - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видео с нападением стаи собак на ребенка в Усть-Куте, сообщает в пятницу иркутская областная прокуратура на сайте.
«
"Прокуратура Усть-Кута организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о нападении 08 февраля в микрорайоне города Усть-Кута стаи собак на ребенка", - говорится в релизе.
Жертвой нападения стал 8-летний мальчик: на видео показано, как псы гонятся за ребенком, он падает, а агрессивные животные его окружают. Собаки разбегаются лишь при появлении случайного прохожего.
Прокуратура в ходе проверки собирается оценить, как местные власти соблюдают законодательство об отлове бродячих животных.
СК завел уголовное дело по статье о халатности. В сообщении ведомства отмечается, что благодаря вмешательству женщины, которая оказалась на месте нападения собак на ребенка, мальчик не пострадал. Следователи устанавливают очевидцев, проводятся допросы сотрудников администрации.
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