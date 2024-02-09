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Слуцкий представит предвыборную программу в конце февраля, сообщил источник
Слуцкий представит предвыборную программу в конце февраля, сообщил источник - РИА Новости, 09.02.2024
Слуцкий представит предвыборную программу в конце февраля, сообщил источник
Кандидат на пост президента РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий презентует свою предвыборную программу в конце февраля, об этом сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:55
2024-02-09T17:55
2024-02-09T17:55
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий презентует свою предвыборную программу в конце февраля, об этом сообщил РИА Новости источник в партии. "В конце февраля", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, когда Слуцкий презентует свою предвыборную программу. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, лдпр, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, ЛДПР, Совет Федерации РФ
Слуцкий представит предвыборную программу в конце февраля, сообщил источник
Источник: Слуцкий представит свою предвыборную программу в конце февраля
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий презентует свою предвыборную программу в конце февраля, об этом сообщил РИА Новости источник в партии.
"В конце февраля", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, когда Слуцкий презентует свою предвыборную программу.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании