https://ria.ru/20240209/slutskiy-1926479228.html

Слуцкий представит предвыборную программу в конце февраля, сообщил источник

Слуцкий представит предвыборную программу в конце февраля, сообщил источник - РИА Новости, 09.02.2024

Слуцкий представит предвыборную программу в конце февраля, сообщил источник

Кандидат на пост президента РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий презентует свою предвыборную программу в конце февраля, об этом сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:55

2024-02-09T17:55

2024-02-09T17:55

выборы президента россии — 2024

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леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

лдпр

совет федерации рф

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий презентует свою предвыборную программу в конце февраля, об этом сообщил РИА Новости источник в партии. "В конце февраля", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, когда Слуцкий презентует свою предвыборную программу. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240209/vybory-1924317915.html

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россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, лдпр, совет федерации рф