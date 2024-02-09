https://ria.ru/20240209/putin-1926416195.html
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.02.2024
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:11
2024-02-09T14:11
2024-02-09T14:11
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
2024-02-09T14:11
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PT0M23S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.