Рейтинг@Mail.ru
Ельцин все понимал в вопросах международной политики, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:09 09.02.2024 (обновлено: 03:01 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926292671.html
Ельцин все понимал в вопросах международной политики, заявил Путин
Ельцин все понимал в вопросах международной политики, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Ельцин все понимал в вопросах международной политики, заявил Путин
Бывший президент России Борис Ельцин после событий в Югославии подвергался нападкам со стороны американцев, на самом деле "все он понимал и все смыслил" в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:09
2024-02-09T03:01
политика
интервью владимира путина такеру карлсону
борис ельцин
россия
югославия
владимир путин
сша
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899907465_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_7a2b4b2684136a6ea822968e23aa65c5.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Бывший президент России Борис Ельцин после событий в Югославии подвергался нападкам со стороны американцев, на самом деле "все он понимал и все смыслил" в вопросах международной политики, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, кстати, сразу Ельцина начали обливать грязью, указывать на то, что он алкоголик, ничего не понимает, не смыслит. Всё он понимал и всё смыслил, я вас уверяю", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.Путин напомнил, что "после 1991 года, когда Россия ожидала, что её возьмут в братскую семью "цивилизованных народов", ничего подобного не произошло"."Вы же нас обманули – я когда говорю "вы", не Вас лично имею в виду, конечно, а Соединённые Штаты, – обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз, пять волн расширения. Мы всё терпели, всё уговаривали, говорили: не надо, мы же свои теперь, как у нас говорят, буржуинские, у нас рыночная экономика, нет власти Коммунистической партии, давайте будем договариваться", - сказал он.Президент РФ вспомнил также "ельцинское время", отметив, что "был момент, когда "серая кошка пробежала"."До этого Ельцин ездил в США, помните, выступал в Конгрессе и говорил замечательные слова: God bless America. Он же всё сказал, это были сигналы: пустите нас к себе. Нет, когда начались события в Югославии… До этого Ельцина нахваливали-нахваливали – как только события в Югославии начались и когда он поднял голос за сербов, а мы не могли не поднять голоса за сербов, в их защиту", - сказал Путин.Он подчеркнул, что "Россия не могла не поднять голоса за сербов, потому что сербы – это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура". Путин отметил, что в нарушение международного права, Устава ООН начались бомбардировки Белграда."Соединённые Штаты выпустили этого джинна из бутылки. Более того, когда Россия возражала и высказывала своё негодование, что было сказано? Устав ООН, международное право устарели. Сейчас все ссылаются на международное право, но тогда начали говорить, что устарело всё, надо всё менять. Действительно, кое-что надо менять, потому что баланс сил изменился, это правда, но не таким образом", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20240201/eltsin-1924780895.html
https://ria.ru/20240126/nato-1923548825.html
россия
югославия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899907465_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_67b7035134a51b9176214dec6ad73ebc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, интервью владимира путина такеру карлсону, борис ельцин, россия, югославия, владимир путин, сша, такер карлсон, нато, оон
Политика, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Борис Ельцин, Россия, Югославия, Владимир Путин, США, Такер Карлсон, НАТО, ООН
Ельцин все понимал в вопросах международной политики, заявил Путин

Путин: Ельцин все понимал и смыслил в вопросах международной политики

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкПрезидент России Борис Николаевич Ельцин
Президент России Борис Николаевич Ельцин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Президент России Борис Николаевич Ельцин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Бывший президент России Борис Ельцин после событий в Югославии подвергался нападкам со стороны американцев, на самом деле "все он понимал и все смыслил" в вопросах международной политики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да, кстати, сразу Ельцина начали обливать грязью, указывать на то, что он алкоголик, ничего не понимает, не смыслит. Всё он понимал и всё смыслил, я вас уверяю", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Первый секретарь МГК КПСС Борис Николаевич Ельцин в президиуме торжественного заседания, посвященного 70-летию Октябрьской революции - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В Кремле заявили, что хранят память о Ельцине
1 февраля, 13:05
Путин напомнил, что "после 1991 года, когда Россия ожидала, что её возьмут в братскую семью "цивилизованных народов", ничего подобного не произошло".
"Вы же нас обманули – я когда говорю "вы", не Вас лично имею в виду, конечно, а Соединённые Штаты, – обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз, пять волн расширения. Мы всё терпели, всё уговаривали, говорили: не надо, мы же свои теперь, как у нас говорят, буржуинские, у нас рыночная экономика, нет власти Коммунистической партии, давайте будем договариваться", - сказал он.
Президент РФ вспомнил также "ельцинское время", отметив, что "был момент, когда "серая кошка пробежала".
«
"До этого Ельцин ездил в США, помните, выступал в Конгрессе и говорил замечательные слова: God bless America. Он же всё сказал, это были сигналы: пустите нас к себе. Нет, когда начались события в Югославии… До этого Ельцина нахваливали-нахваливали – как только события в Югославии начались и когда он поднял голос за сербов, а мы не могли не поднять голоса за сербов, в их защиту", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что "Россия не могла не поднять голоса за сербов, потому что сербы – это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура". Путин отметил, что в нарушение международного права, Устава ООН начались бомбардировки Белграда.
"Соединённые Штаты выпустили этого джинна из бутылки. Более того, когда Россия возражала и высказывала своё негодование, что было сказано? Устав ООН, международное право устарели. Сейчас все ссылаются на международное право, но тогда начали говорить, что устарело всё, надо всё менять. Действительно, кое-что надо менять, потому что баланс сил изменился, это правда, но не таким образом", - сказал президент РФ.
Встреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении
26 января, 04:40
 
ПолитикаИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуБорис ЕльцинРоссияЮгославияВладимир ПутинСШАТакер КарлсонНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала