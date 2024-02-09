https://ria.ru/20240209/putin-1926292671.html

Ельцин все понимал в вопросах международной политики, заявил Путин

Ельцин все понимал в вопросах международной политики, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Ельцин все понимал в вопросах международной политики, заявил Путин

Бывший президент России Борис Ельцин после событий в Югославии подвергался нападкам со стороны американцев, на самом деле "все он понимал и все смыслил" в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:09

2024-02-09T02:09

2024-02-09T03:01

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Бывший президент России Борис Ельцин после событий в Югославии подвергался нападкам со стороны американцев, на самом деле "все он понимал и все смыслил" в вопросах международной политики, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, кстати, сразу Ельцина начали обливать грязью, указывать на то, что он алкоголик, ничего не понимает, не смыслит. Всё он понимал и всё смыслил, я вас уверяю", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.Путин напомнил, что "после 1991 года, когда Россия ожидала, что её возьмут в братскую семью "цивилизованных народов", ничего подобного не произошло"."Вы же нас обманули – я когда говорю "вы", не Вас лично имею в виду, конечно, а Соединённые Штаты, – обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз, пять волн расширения. Мы всё терпели, всё уговаривали, говорили: не надо, мы же свои теперь, как у нас говорят, буржуинские, у нас рыночная экономика, нет власти Коммунистической партии, давайте будем договариваться", - сказал он.Президент РФ вспомнил также "ельцинское время", отметив, что "был момент, когда "серая кошка пробежала"."До этого Ельцин ездил в США, помните, выступал в Конгрессе и говорил замечательные слова: God bless America. Он же всё сказал, это были сигналы: пустите нас к себе. Нет, когда начались события в Югославии… До этого Ельцина нахваливали-нахваливали – как только события в Югославии начались и когда он поднял голос за сербов, а мы не могли не поднять голоса за сербов, в их защиту", - сказал Путин.Он подчеркнул, что "Россия не могла не поднять голоса за сербов, потому что сербы – это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура". Путин отметил, что в нарушение международного права, Устава ООН начались бомбардировки Белграда."Соединённые Штаты выпустили этого джинна из бутылки. Более того, когда Россия возражала и высказывала своё негодование, что было сказано? Устав ООН, международное право устарели. Сейчас все ссылаются на международное право, но тогда начали говорить, что устарело всё, надо всё менять. Действительно, кое-что надо менять, потому что баланс сил изменился, это правда, но не таким образом", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20240201/eltsin-1924780895.html

https://ria.ru/20240126/nato-1923548825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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