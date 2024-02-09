https://ria.ru/20240209/pozhar-1926345809.html
Детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в Куеде, будут лечить в Перми
Детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в Куеде, будут лечить в Перми - РИА Новости, 09.02.2024
Детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в Куеде, будут лечить в Перми
Двоих детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в поселке Куеда, перевезут в больницу Перми, лишившихся жилья людей разместят в маневренном фонде, сообщил... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T08:51
2024-02-09T08:51
2024-02-09T08:51
происшествия
пермь
пермский край
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Двоих детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в поселке Куеда, перевезут в больницу Перми, лишившихся жилья людей разместят в маневренном фонде, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Telegram-канале. Вечером в четверг в пермской Куеде начался пожар на внутрипромысловом газопроводе, с которого огонь перекинулся на три соседних строения. К 23.35 (21.35 мск) пожар был ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил два дома и надворные постройки. Пострадали восемь человек: двоих жителей в тяжелом состоянии из Куеды доставили в ожоговый центр больницы имени Гринберга в Перми, трое (в том числе двое детей) оставались в больнице Куеды, еще троих отпустили домой на амбулаторное лечение. "Также принято решение перевезти в Пермь двоих детей - их жизням ничего не угрожает, поправляться они будут под присмотром специализированных врачей. Еще один пострадавший останется под наблюдением в Куединской ЦРБ", - написал губернатор. Махонин уточнил, что дал поручение краевому минтрудсоцразвития оказать помощь, в том числе материальную, всем пострадавшим. Выплаты будут производить из краевого резервного фонда. "Главе Куединского округа Флориду Бадртдинову было дано поручение разместить людей в манёвренном жилом фонде. Сейчас нужно быть в постоянном контакте с людьми, оперативно реагировать на все просьбы", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20240209/pozhar-1926285398.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пермь, пермский край, дмитрий махонин
Происшествия, Пермь, Пермский край, Дмитрий Махонин
Детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в Куеде, будут лечить в Перми
Махонин: пострадавших при пожаре в Куеде детей перевезут в больницу в Перми
ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости.
Двоих детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в поселке Куеда, перевезут в больницу Перми, лишившихся жилья людей разместят в маневренном фонде, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Telegram-канале
.
Вечером в четверг в пермской Куеде начался пожар на внутрипромысловом газопроводе, с которого огонь перекинулся на три соседних строения. К 23.35 (21.35 мск) пожар был ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил два дома и надворные постройки. Пострадали восемь человек: двоих жителей в тяжелом состоянии из Куеды доставили в ожоговый центр больницы имени Гринберга в Перми, трое (в том числе двое детей) оставались в больнице Куеды, еще троих отпустили домой на амбулаторное лечение.
«
"Также принято решение перевезти в Пермь двоих детей - их жизням ничего не угрожает, поправляться они будут под присмотром специализированных врачей. Еще один пострадавший останется под наблюдением в Куединской ЦРБ", - написал губернатор.
Махонин уточнил, что дал поручение краевому минтрудсоцразвития оказать помощь, в том числе материальную, всем пострадавшим. Выплаты будут производить из краевого резервного фонда.
"Главе Куединского округа Флориду Бадртдинову было дано поручение разместить людей в манёвренном жилом фонде. Сейчас нужно быть в постоянном контакте с людьми, оперативно реагировать на все просьбы", - добавил глава региона.
После пожара на газопроводе в пермской Куеде возбудили уголовное дело