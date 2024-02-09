https://ria.ru/20240209/pozhar-1926345809.html

Детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в Куеде, будут лечить в Перми

Детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в Куеде, будут лечить в Перми - РИА Новости, 09.02.2024

Детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в Куеде, будут лечить в Перми

Двоих детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в поселке Куеда, перевезут в больницу Перми, лишившихся жилья людей разместят в маневренном фонде, сообщил... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T08:51

2024-02-09T08:51

2024-02-09T08:51

происшествия

пермь

пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Двоих детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в поселке Куеда, перевезут в больницу Перми, лишившихся жилья людей разместят в маневренном фонде, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Telegram-канале. Вечером в четверг в пермской Куеде начался пожар на внутрипромысловом газопроводе, с которого огонь перекинулся на три соседних строения. К 23.35 (21.35 мск) пожар был ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил два дома и надворные постройки. Пострадали восемь человек: двоих жителей в тяжелом состоянии из Куеды доставили в ожоговый центр больницы имени Гринберга в Перми, трое (в том числе двое детей) оставались в больнице Куеды, еще троих отпустили домой на амбулаторное лечение. "Также принято решение перевезти в Пермь двоих детей - их жизням ничего не угрожает, поправляться они будут под присмотром специализированных врачей. Еще один пострадавший останется под наблюдением в Куединской ЦРБ", - написал губернатор. Махонин уточнил, что дал поручение краевому минтрудсоцразвития оказать помощь, в том числе материальную, всем пострадавшим. Выплаты будут производить из краевого резервного фонда. "Главе Куединского округа Флориду Бадртдинову было дано поручение разместить людей в манёвренном жилом фонде. Сейчас нужно быть в постоянном контакте с людьми, оперативно реагировать на все просьбы", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20240209/pozhar-1926285398.html

пермь

пермский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, пермский край, дмитрий махонин