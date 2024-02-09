https://ria.ru/20240209/pozhar-1926313795.html

Открытое горение в доме в Москве ликвидировали

Открытое горение в доме в Москве ликвидировали - РИА Новости, 09.02.2024

Открытое горение в доме в Москве ликвидировали

Открытое горение на пожаре в шестиэтажке на севере Москвы ликвидировали, проводится проливка и разбор конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:46

2024-02-09T03:46

2024-02-09T05:23

москва

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московский авиационный центр

ка-32

мосгортранс

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в шестиэтажке на севере Москвы ликвидировали, проводится проливка и разбор конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России. "Открытое горение на пожаре в Москве ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения в количестве 175 человек и более 50 единиц техники. Двумя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 50 тонн воды. Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре в шестиэтажном доме у станции метро "Аэропорт": горела кровля на 2 тысячах квадратных метров, данных о пострадавших не поступало. Позднее МЧС России сообщило, что площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров, эвакуировано более 400 человек. ЧП ликвидируют более 130 человек и 41 единица техники, а также два вертолета Ка-32. В свою очередь, Мосгортранс направил три автобуса для обогрева эвакуированных жителей, позднее было выделено еще два транспортных средства особо большого класса. Позднее МЧС сообщило о локализации пожара.

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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский авиационный центр, ка-32, мосгортранс