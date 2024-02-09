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Открытое горение в доме в Москве ликвидировали
Открытое горение в доме в Москве ликвидировали - РИА Новости, 09.02.2024
Открытое горение в доме в Москве ликвидировали
Открытое горение на пожаре в шестиэтажке на севере Москвы ликвидировали, проводится проливка и разбор конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:46
2024-02-09T03:46
2024-02-09T05:23
москва
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московский авиационный центр
ка-32
мосгортранс
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в шестиэтажке на севере Москвы ликвидировали, проводится проливка и разбор конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России. "Открытое горение на пожаре в Москве ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения в количестве 175 человек и более 50 единиц техники. Двумя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 50 тонн воды. Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре в шестиэтажном доме у станции метро "Аэропорт": горела кровля на 2 тысячах квадратных метров, данных о пострадавших не поступало. Позднее МЧС России сообщило, что площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров, эвакуировано более 400 человек. ЧП ликвидируют более 130 человек и 41 единица техники, а также два вертолета Ка-32. В свою очередь, Мосгортранс направил три автобуса для обогрева эвакуированных жителей, позднее было выделено еще два транспортных средства особо большого класса. Позднее МЧС сообщило о локализации пожара.
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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский авиационный центр, ка-32, мосгортранс
Москва, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московский авиационный центр, Ка-32, Мосгортранс
Открытое горение в доме в Москве ликвидировали
Открытое горение в шестиэтажном жилом доме в Москве ликвидировали