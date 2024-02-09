https://ria.ru/20240209/politsiya-1926418738.html

В Париже мужчина схватил за горло полицейского, сообщили СМИ

В Париже мужчина схватил за горло полицейского, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2024

В Париже мужчина схватил за горло полицейского, сообщили СМИ

Мужчина напал на женщину-полицейского, схватив ее за горло, после того как она преградила ему путь во двор министерства внутренних дел Франции, передает в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:07

2024-02-09T14:07

2024-02-09T14:08

в мире

париж

министерство внутренних дел франции

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ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Мужчина напал на женщину-полицейского, схватив ее за горло, после того как она преградила ему путь во двор министерства внутренних дел Франции, передает в пятницу телеканал BFMTV. "Нападение на женщину-полицейского произошло в четверг ... около 20.20 (22.20) у ворот министерства внутренних дел в 8-м округе Парижа", – сообщает канал. Сообщается, что нападавшего быстро усмирили патрулировавшие сотрудники Управления общественного порядка и уличного движения (DOPC). Мужчина ничего не выкрикивал во время нападения или задержания. Отмечается, что он уже известен полицейским по преступлениям, связанным с наркотиками. По словам префекта полиции Лорана Нуньеса, которые приводит телеканал, задержанный, вероятно, страдает психическим расстройством. Женщина-полицейский получила легкие ранения, она была госпитализирована с подозрениями на перелом, добавил он.

https://ria.ru/20240208/zabastovka-1926184242.html

париж

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в мире, париж, министерство внутренних дел франции