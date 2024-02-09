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В Париже мужчина схватил за горло полицейского, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2024
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14:07 09.02.2024 (обновлено: 14:08 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/politsiya-1926418738.html
В Париже мужчина схватил за горло полицейского, сообщили СМИ
В Париже мужчина схватил за горло полицейского, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2024
В Париже мужчина схватил за горло полицейского, сообщили СМИ
Мужчина напал на женщину-полицейского, схватив ее за горло, после того как она преградила ему путь во двор министерства внутренних дел Франции, передает в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:07
2024-02-09T14:08
в мире
париж
министерство внутренних дел франции
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ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Мужчина напал на женщину-полицейского, схватив ее за горло, после того как она преградила ему путь во двор министерства внутренних дел Франции, передает в пятницу телеканал BFMTV. "Нападение на женщину-полицейского произошло в четверг ... около 20.20 (22.20) у ворот министерства внутренних дел в 8-м округе Парижа", – сообщает канал. Сообщается, что нападавшего быстро усмирили патрулировавшие сотрудники Управления общественного порядка и уличного движения (DOPC). Мужчина ничего не выкрикивал во время нападения или задержания. Отмечается, что он уже известен полицейским по преступлениям, связанным с наркотиками. По словам префекта полиции Лорана Нуньеса, которые приводит телеканал, задержанный, вероятно, страдает психическим расстройством. Женщина-полицейский получила легкие ранения, она была госпитализирована с подозрениями на перелом, добавил он.
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в мире, париж, министерство внутренних дел франции
В мире, Париж, Министерство внутренних дел Франции
В Париже мужчина схватил за горло полицейского, сообщили СМИ

В Париже мужчина напал на полицейского, пытаясь попасть на территорию МВД

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Мужчина напал на женщину-полицейского, схватив ее за горло, после того как она преградила ему путь во двор министерства внутренних дел Франции, передает в пятницу телеканал BFMTV.
«
"Нападение на женщину-полицейского произошло в четверг ... около 20.20 (22.20) у ворот министерства внутренних дел в 8-м округе Парижа", – сообщает канал.
Сообщается, что нападавшего быстро усмирили патрулировавшие сотрудники Управления общественного порядка и уличного движения (DOPC). Мужчина ничего не выкрикивал во время нападения или задержания. Отмечается, что он уже известен полицейским по преступлениям, связанным с наркотиками.
По словам префекта полиции Лорана Нуньеса, которые приводит телеканал, задержанный, вероятно, страдает психическим расстройством. Женщина-полицейский получила легкие ранения, она была госпитализирована с подозрениями на перелом, добавил он.
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