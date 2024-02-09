https://ria.ru/20240209/pogoda-1926440669.html
Синоптик рассказал о погоде в понедельник в Москве
Синоптик рассказал о погоде в понедельник в Москве - РИА Новости, 09.02.2024
Синоптик рассказал о погоде в понедельник в Москве
Ледяные дожди и потепление до минус 1 градуса ожидаются в понедельник в Москве, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:22
2024-02-09T15:22
2024-02-09T15:23
общество
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средиземноморье
михаил леус
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ледяные дожди и потепление до минус 1 градуса ожидаются в понедельник в Москве, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в понедельник теплые и влажные воздушные массы из Средиземноморья, поступающие на холодную подстилающую поверхность, станут причиной осадков в смешанной фазе. "Высока вероятность ледяных дождей. Ледяная глазурь, которая появится на ветвях деревьев и проводах, изрядно увеличит весовую нагрузку и может привести к падению ветвей деревьев и обрыву линий электропередач, да и на дорогах и тротуарах будет очень скользко. Ну, а температура воздуха к исходу первого рабочего дня повысится до минус 1-3 градусов", - написал Леус. Он отметил, что на выходных в столице небольшой снег возможен лишь ближе к вечеру воскресенья, сильных ветров не ожидается, только температура будет заметно ниже нормы: минус 17-22 градусов по ночам и минус 9-12 градусов в дневные часы.
https://ria.ru/20240209/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, москва, средиземноморье, михаил леус
Общество, Москва, Средиземноморье, Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в понедельник в Москве
Синоптик: ледяные дожди и потепление ожидаются в понедельник в Москве