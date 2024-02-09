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Штаб "Новых людей" в Москве оцепили из-за бесхозной сумки
Штаб "Новых людей" в Москве оцепили из-за бесхозной сумки - РИА Новости, 09.02.2024
Штаб "Новых людей" в Москве оцепили из-за бесхозной сумки
Штаб "Новых людей" на Тверской улице в Москве оцепила полиция из-за обнаружения бесхозной сумки, сообщила пресс-служба партии журналистам. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:58
2024-02-09T16:58
2024-02-09T16:58
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Штаб "Новых людей" на Тверской улице в Москве оцепила полиция из-за обнаружения бесхозной сумки, сообщила пресс-служба партии журналистам. "У нас возле штаба сегодня обнаружили бесхозную сумку. Оцепляли штаб, приезжала полиция", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе партии также добавили, что сумка "была пустой".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, партия "новые люди"
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Москва, Партия "Новые люди"
Штаб "Новых людей" в Москве оцепили из-за бесхозной сумки
Полиция оцепила штаб "Новых людей" на Тверской улице из-за бесхозной сумки
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Штаб "Новых людей" на Тверской улице в Москве оцепила полиция из-за обнаружения бесхозной сумки, сообщила пресс-служба партии журналистам.
"У нас возле штаба сегодня обнаружили бесхозную сумку. Оцепляли штаб, приезжала полиция", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе партии также добавили, что сумка "была пустой".
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