https://ria.ru/20240209/otseplenie-1926464759.html

Штаб "Новых людей" в Москве оцепили из-за бесхозной сумки

Штаб "Новых людей" в Москве оцепили из-за бесхозной сумки - РИА Новости, 09.02.2024

Штаб "Новых людей" в Москве оцепили из-за бесхозной сумки

Штаб "Новых людей" на Тверской улице в Москве оцепила полиция из-за обнаружения бесхозной сумки, сообщила пресс-служба партии журналистам. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:58

2024-02-09T16:58

2024-02-09T16:58

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партия "новые люди"

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Штаб "Новых людей" на Тверской улице в Москве оцепила полиция из-за обнаружения бесхозной сумки, сообщила пресс-служба партии журналистам. "У нас возле штаба сегодня обнаружили бесхозную сумку. Оцепляли штаб, приезжала полиция", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе партии также добавили, что сумка "была пустой".

https://ria.ru/20231102/metro-1906946472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, партия "новые люди"