https://ria.ru/20240209/mask-1926393238.html

Маск планирует отказаться от мобильной связи

Маск планирует отказаться от мобильной связи - РИА Новости, 09.02.2024

Маск планирует отказаться от мобильной связи

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что собирается отказаться от мобильной связи и пользоваться вместо нее социальной сетью X. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:20

2024-02-09T12:20

2024-02-09T15:34

технологии

илон маск

twitter

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что собирается отказаться от мобильной связи и пользоваться вместо нее социальной сетью X. "Через несколько месяцев я отключу свой номер телефона и буду использовать только X для переписки и аудио- и видеозвонков", — написал он.Осенью 2022 года Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. В частности, он обещал либерализовать редакционную политику соцсети, которую много критиковали за жесткую цензуру. В апреле Twitter поглотила созданная Маском американская компания X Corp., а логотип и название Twitter затем сменились на Х.

https://ria.ru/20231228/mobilnaya_svyaz-1918770956.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, илон маск, twitter