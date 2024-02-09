https://ria.ru/20240209/mask-1926393238.html
Маск планирует отказаться от мобильной связи
Маск планирует отказаться от мобильной связи - РИА Новости, 09.02.2024
Маск планирует отказаться от мобильной связи
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что собирается отказаться от мобильной связи и пользоваться вместо нее социальной сетью X. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:20
2024-02-09T12:20
2024-02-09T15:34
технологии
илон маск
twitter
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что собирается отказаться от мобильной связи и пользоваться вместо нее социальной сетью X. "Через несколько месяцев я отключу свой номер телефона и буду использовать только X для переписки и аудио- и видеозвонков", — написал он.Осенью 2022 года Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. В частности, он обещал либерализовать редакционную политику соцсети, которую много критиковали за жесткую цензуру. В апреле Twitter поглотила созданная Маском американская компания X Corp., а логотип и название Twitter затем сменились на Х.
https://ria.ru/20231228/mobilnaya_svyaz-1918770956.html
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технологии, илон маск, twitter
Технологии, Илон Маск, Twitter
Маск планирует отказаться от мобильной связи
Маск планирует отказаться от мобильной связи и пользоваться только соцсетью X