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В Кремле заявили, что еще не знакомились с докладом HRW по Мариуполю - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 09.02.2024 (обновлено: 12:23 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/mariupol-1926391393.html
В Кремле заявили, что еще не знакомились с докладом HRW по Мариуполю
В Кремле заявили, что еще не знакомились с докладом HRW по Мариуполю - РИА Новости, 09.02.2024
В Кремле заявили, что еще не знакомились с докладом HRW по Мариуполю
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не успели ознакомиться с докладом Human Rights Watch по Мариуполю и не знают, насколько... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:14
2024-02-09T12:23
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
human rights watch
безопасность
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не успели ознакомиться с докладом Human Rights Watch по Мариуполю и не знают, насколько можно считать достоверной представленную там информацию."Честно говоря, пока мы не успели с ним ознакомиться, мы не знаем, насколько можно считать достоверной эту информацию", - ответил Песков на вопрос, видел ли Кремль доклад Human Rights Watch, где говорится, что "в ходе боевых действий в Мариуполе жертвами ударов российских войск по гражданским объектам стали как минимум 8 тысяч гражданских".Однако, как отметил Песков, известно о том, что "очень много гражданских людей погибло от рук неонацистов, которые пытались оборонять Мариуполь тогда". "Они использовали гражданских как живой щит, расстреливали их в спину, это мы знаем, это известно доподлинно", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925066584.html
мариуполь
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Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Human Rights Watch, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле заявили, что еще не знакомились с докладом HRW по Мариуполю

Песков: Россия доподлинно знает, как ВСУ в Мариуполе убивали жителей со спины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в Мариуполе. 2022 год
Разрушенные здания в Мариуполе. 2022 год - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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Разрушенные здания в Мариуполе. 2022 год. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не успели ознакомиться с докладом Human Rights Watch по Мариуполю и не знают, насколько можно считать достоверной представленную там информацию.
"Честно говоря, пока мы не успели с ним ознакомиться, мы не знаем, насколько можно считать достоверной эту информацию", - ответил Песков на вопрос, видел ли Кремль доклад Human Rights Watch, где говорится, что "в ходе боевых действий в Мариуполе жертвами ударов российских войск по гражданским объектам стали как минимум 8 тысяч гражданских".
Однако, как отметил Песков, известно о том, что "очень много гражданских людей погибло от рук неонацистов, которые пытались оборонять Мариуполь тогда". "Они использовали гражданских как живой щит, расстреливали их в спину, это мы знаем, это известно доподлинно", - добавил Песков.
Строительство новых домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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2 февраля, 16:25
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияHuman Rights WatchБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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