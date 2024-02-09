https://ria.ru/20240209/mariupol-1926391393.html

В Кремле заявили, что еще не знакомились с докладом HRW по Мариуполю

В Кремле заявили, что еще не знакомились с докладом HRW по Мариуполю - РИА Новости, 09.02.2024

В Кремле заявили, что еще не знакомились с докладом HRW по Мариуполю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не успели ознакомиться с докладом Human Rights Watch по Мариуполю и не знают, насколько... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:14

2024-02-09T12:14

2024-02-09T12:23

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

human rights watch

безопасность

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не успели ознакомиться с докладом Human Rights Watch по Мариуполю и не знают, насколько можно считать достоверной представленную там информацию."Честно говоря, пока мы не успели с ним ознакомиться, мы не знаем, насколько можно считать достоверной эту информацию", - ответил Песков на вопрос, видел ли Кремль доклад Human Rights Watch, где говорится, что "в ходе боевых действий в Мариуполе жертвами ударов российских войск по гражданским объектам стали как минимум 8 тысяч гражданских".Однако, как отметил Песков, известно о том, что "очень много гражданских людей погибло от рук неонацистов, которые пытались оборонять Мариуполь тогда". "Они использовали гражданских как живой щит, расстреливали их в спину, это мы знаем, это известно доподлинно", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240202/ukraina-1925066584.html

мариуполь

россия

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Кирилл Волков

мариуполь, россия, human rights watch, безопасность, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр