https://ria.ru/20240209/mariupol-1926391393.html
В Кремле заявили, что еще не знакомились с докладом HRW по Мариуполю
В Кремле заявили, что еще не знакомились с докладом HRW по Мариуполю - РИА Новости, 09.02.2024
В Кремле заявили, что еще не знакомились с докладом HRW по Мариуполю
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не успели ознакомиться с докладом Human Rights Watch по Мариуполю и не знают, насколько... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:14
2024-02-09T12:14
2024-02-09T12:23
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
human rights watch
безопасность
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828571644_0:214:3015:1910_1920x0_80_0_0_1f5b56ea29e820a638449e28d538b4a3.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не успели ознакомиться с докладом Human Rights Watch по Мариуполю и не знают, насколько можно считать достоверной представленную там информацию."Честно говоря, пока мы не успели с ним ознакомиться, мы не знаем, насколько можно считать достоверной эту информацию", - ответил Песков на вопрос, видел ли Кремль доклад Human Rights Watch, где говорится, что "в ходе боевых действий в Мариуполе жертвами ударов российских войск по гражданским объектам стали как минимум 8 тысяч гражданских".Однако, как отметил Песков, известно о том, что "очень много гражданских людей погибло от рук неонацистов, которые пытались оборонять Мариуполь тогда". "Они использовали гражданских как живой щит, расстреливали их в спину, это мы знаем, это известно доподлинно", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925066584.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828571644_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_fa5fd492bb4c8519b6e225446754d137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, россия, human rights watch, безопасность, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Human Rights Watch, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле заявили, что еще не знакомились с докладом HRW по Мариуполю
Песков: Россия доподлинно знает, как ВСУ в Мариуполе убивали жителей со спины
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не успели ознакомиться с докладом Human Rights Watch по Мариуполю и не знают, насколько можно считать достоверной представленную там информацию.
"Честно говоря, пока мы не успели с ним ознакомиться, мы не знаем, насколько можно считать достоверной эту информацию", - ответил Песков на вопрос, видел ли Кремль доклад Human Rights Watch, где говорится, что "в ходе боевых действий в Мариуполе жертвами ударов российских войск по гражданским объектам стали как минимум 8 тысяч гражданских".
Однако, как отметил Песков, известно о том, что "очень много гражданских людей погибло от рук неонацистов, которые пытались оборонять Мариуполь тогда". "Они использовали гражданских как живой щит, расстреливали их в спину, это мы знаем, это известно доподлинно", - добавил Песков.
МИД Украины набросился на немецкий телеканал из-за репортажа о Мариуполе