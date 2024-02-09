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Латвией движут "страшилки" об угрозе от России, заявило посольство в Риге - РИА Новости, 09.02.2024
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15:11 09.02.2024 (обновлено: 16:03 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/latviya-1926437108.html
Латвией движут "страшилки" об угрозе от России, заявило посольство в Риге
Латвией движут "страшилки" об угрозе от России, заявило посольство в Риге - РИА Новости, 09.02.2024
Латвией движут "страшилки" об угрозе от России, заявило посольство в Риге
Латвия не имеет внятных доводов для возведения фортификационных сооружений на границе с Россией, к этому побуждают только "страшилки" о якобы существующей... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:11
2024-02-09T16:03
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Латвия не имеет внятных доводов для возведения фортификационных сооружений на границе с Россией, к этому побуждают только "страшилки" о якобы существующей российской угрозе, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков. Ранее власти Латвии, Эстонии и Литвы заявили о намерении выстроить линию обороны на границе с Россией. "Зашкаливающий уровень милитаристских настроений и агрессивная антироссийская риторика, которыми сегодня буквально пронизана информационная повестка Латвии, искусственно подогреваются местным политическим истеблишментом. В значительной степени конъюнктурную природу имеют и продвигаемые в рамках этой линии инициативы. Если не считать широко эксплуатируемую местными алармистами в публичной сфере страшилку о мнимой "российской угрозе", других сколько-нибудь внятных доводов в пользу возведения фортификационных сооружений и рытья окопов на границе с Россией у Риги попросту нет", - сказал Зыков. По словам российского дипломата, "как показывает практика, громогласные обещания политиков и всякого рода анонсы о строительстве очередного "проекта века" далеко не всегда подкреплены реальными расчетами и материальной базой". "Достаточно вспомнить амбициозную затею наших латвийских соседей по возведению в 2015 года забора на границе с Россией. Его реализация не завершена по сей день. Зато пропагандистский эффект был достигнут заметный", - отметил Зыков. Читайте полный текст интервью на сайте &gt;&gt;
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россия, латвия, в мире
Россия, Латвия, В мире
Латвией движут "страшилки" об угрозе от России, заявило посольство в Риге

Посольство: Латвия не может объяснить, зачем нужна линия обороны на границе с РФ

© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Вид на Ригу . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Латвия не имеет внятных доводов для возведения фортификационных сооружений на границе с Россией, к этому побуждают только "страшилки" о якобы существующей российской угрозе, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков.
Ранее власти Латвии, Эстонии и Литвы заявили о намерении выстроить линию обороны на границе с Россией.
"Зашкаливающий уровень милитаристских настроений и агрессивная антироссийская риторика, которыми сегодня буквально пронизана информационная повестка Латвии, искусственно подогреваются местным политическим истеблишментом. В значительной степени конъюнктурную природу имеют и продвигаемые в рамках этой линии инициативы. Если не считать широко эксплуатируемую местными алармистами в публичной сфере страшилку о мнимой "российской угрозе", других сколько-нибудь внятных доводов в пользу возведения фортификационных сооружений и рытья окопов на границе с Россией у Риги попросту нет", - сказал Зыков.
По словам российского дипломата, "как показывает практика, громогласные обещания политиков и всякого рода анонсы о строительстве очередного "проекта века" далеко не всегда подкреплены реальными расчетами и материальной базой". "Достаточно вспомнить амбициозную затею наших латвийских соседей по возведению в 2015 года забора на границе с Россией. Его реализация не завершена по сей день. Зато пропагандистский эффект был достигнут заметный", - отметил Зыков.
Читайте полный текст интервью на сайте >>
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