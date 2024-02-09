https://ria.ru/20240209/latviya-1926437108.html

Латвией движут "страшилки" об угрозе от России, заявило посольство в Риге

Латвией движут "страшилки" об угрозе от России, заявило посольство в Риге - РИА Новости, 09.02.2024

Латвией движут "страшилки" об угрозе от России, заявило посольство в Риге

Латвия не имеет внятных доводов для возведения фортификационных сооружений на границе с Россией, к этому побуждают только "страшилки" о якобы существующей... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:11

2024-02-09T15:11

2024-02-09T16:03

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Латвия не имеет внятных доводов для возведения фортификационных сооружений на границе с Россией, к этому побуждают только "страшилки" о якобы существующей российской угрозе, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков. Ранее власти Латвии, Эстонии и Литвы заявили о намерении выстроить линию обороны на границе с Россией. "Зашкаливающий уровень милитаристских настроений и агрессивная антироссийская риторика, которыми сегодня буквально пронизана информационная повестка Латвии, искусственно подогреваются местным политическим истеблишментом. В значительной степени конъюнктурную природу имеют и продвигаемые в рамках этой линии инициативы. Если не считать широко эксплуатируемую местными алармистами в публичной сфере страшилку о мнимой "российской угрозе", других сколько-нибудь внятных доводов в пользу возведения фортификационных сооружений и рытья окопов на границе с Россией у Риги попросту нет", - сказал Зыков. По словам российского дипломата, "как показывает практика, громогласные обещания политиков и всякого рода анонсы о строительстве очередного "проекта века" далеко не всегда подкреплены реальными расчетами и материальной базой". "Достаточно вспомнить амбициозную затею наших латвийских соседей по возведению в 2015 года забора на границе с Россией. Его реализация не завершена по сей день. Зато пропагандистский эффект был достигнут заметный", - отметил Зыков. Читайте полный текст интервью на сайте >>

https://ria.ru/20240112/miny-1921053460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, латвия, в мире