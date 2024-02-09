https://ria.ru/20240209/kuzbass-1926332192.html

Кузбасс станет площадкой для испытаний инновационной карьерной техники

Кузбасс станет площадкой для испытаний инновационной карьерной техники - РИА Новости, 09.02.2024

Кузбасс станет площадкой для испытаний инновационной карьерной техники

Кузбасс станет площадкой для испытаний инновационной карьерной техники, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T06:30

2024-02-09T06:30

2024-02-09T09:31

сергей цивилев

экономика

камаз (завод)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926351969_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_c369406d0945a6fcca6f269336923097.jpg

КЕМЕРОВО, 9 фев – РИА Новости. Кузбасс станет площадкой для испытаний инновационной карьерной техники, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам совещания с представителями ПАО "КАМАЗ" по организации испытаний и производства инновационной карьерной техники предприятия на территории региона. "У нас большой опыт работы с "КАМАЗом", закуплено много автобусов их производства и дорожной техники — самосвалы, грузовики. Предприятие работает в рамках нашего научно-образовательного центра по программе "Чистый уголь – зеленый Кузбасс", вместе создали новые разработки современной карьерной техники. Сегодня мы увидели инновационные образцы, и наша задача — быстро внедрить их на предприятия региона. Кузбасс станет площадкой для испытаний, потому что главные эксперты — это наши кузбасские угольщики. Здесь работают крупнейшие мировые производители. Сейчас эта ниша освобождается в связи с санкциями, и мы считаем, что "КАМАЗ" должен занять достойные позиции. Мы со своей стороны готовы оказывать всю необходимую помощь", - сказал Сергей Цивилев. Глава региона отметил, что одновременно с внедрением новой карьерной техники "КАМАЗ" будет создаваться сервисный центр. Также организуют обучение водителей. Сергей Цивилев предложил использовать опыт Кузбасса по созданию учебных площадок, оснащенных симуляторами техники. Это позволяет получать профессиональные знания и навыки в условиях, максимально приближенных к производственным процессам. "Сегодня мы наметили дальнейшие шаги сотрудничества, уже в этом году отправим в Кузбасс наши изделия для опытной эксплуатации. Также мы рассмотрели возможность сбора такой техники здесь при поддержке региона", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ПАО "КАМАЗ" – директора по развитию Ирека Гумерова. Также участники совещания обсудили потребность горнодобывающих предприятий Кузбасса в карьерных самосвалах "КАМАЗ" и их готовность в проведении эксплуатационных испытаний техники, вовлечение профильных предприятий Кузбасса в процесс производства. На базе КузГТУ при содействии НОЦ "КуZбасс" и ПАО "КАМАЗ" создан кластер инновационного машиностроения. Базовым проектом стала разработка беспилотных карьерных самосвалов челночного типа в рамках комплексной научно-технической программы "Чистый уголь – зеленый Кузбасс". Финансирование проекта составит 250 миллионов рублей из федерального бюджета. Инновационная конструкция позволит машине двигаться по заданному маршруту в роботизированном режиме. Это исключит маневры под погрузкой и на отвале, уменьшит эксплуатационные расходы на перевозку горной массы за счет увеличения производительности, также сократятся расходы на топливо и затраты на крупногабаритные шины. Ранее вуз завершил второй этап теоретических исследований, спроектировал цифровую систему диспетчеризации угольного карьера. Машиностроители Кузбасса уже разработали опытные образцы самосвальной платформы и гидроцилиндров для ее подъема, а также мотор-колес. С открытием кластера ученые изучат динамику движения карьерного самосвала с помощью имитационного моделирования, разработают программно-аппаратный комплекс и с его помощью спроектируют систему беспилотного движения. За 2024-2025 годы кластер планирует создать самосвалы грузоподъемностью 90, 125, 220 и 240 тонн.

https://ria.ru/20240207/kuzbass-1925868032.html

https://ria.ru/20240201/koridor-1924699060.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей цивилев, экономика, камаз (завод)