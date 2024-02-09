https://ria.ru/20240209/krt-1926247761.html
Ефимов: участок на Судостроительной улице реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: участок на Судостроительной улице реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 09.02.2024
Ефимов: участок на Судостроительной улице реорганизуют по программе КРТ
На портале московской мэрии опубликован проект решения, согласно которому в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:05
2024-02-09T11:05
2024-02-09T11:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
жилье
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. На портале московской мэрии опубликован проект решения, согласно которому в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок земли на Судостроительной улице в столице, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Участок на Судостроительной улице площадью 1,26 гектара подлежит редевелопменту по программе комплексного развития территорий. Инвестиции в проект могут составить 2,5 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – более 100 миллионов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что в планах создать порядка 280 новых рабочих мест по итогам реорганизации этого участка земли.Отмечается, что данная территория расположена по адресу: улица Судостроительная, владения 46-50. Недалеко от нее находится станция метро Москвы "Нагатинский Затон".В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что на сегодняшний день на данном участке располагается паркинг, он является многоуровневым и еще не полностью достроен. Планируется в рамках программы КРТ возвести ФОК, площадь которого составит 8,5 тыс. "квадратов". Кроме того, на этом месте будет сохранен паркинг на 131 машину.По программе КРТ в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков земли проектируются дороги, комфортное жилье, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что по московской программе реновации построят новые дома на 2 участках в районе Нагатино-Садовники, которые сейчас используют неэффективно.
https://realty.ria.ru/20240206/redevelopment-1925608499.html
https://ria.ru/20240205/efimov-1925122842.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, жилье
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Жилье
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости
. На портале московской мэрии опубликован
проект решения, согласно которому в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок земли на Судостроительной улице в столице, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Участок на Судостроительной улице площадью 1,26 гектара подлежит редевелопменту по программе комплексного развития территорий. Инвестиции в проект могут составить 2,5 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – более 100 миллионов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В проект редевелопмента на юге Москвы вложат 15 млрд рублей
Он добавил, что в планах создать порядка 280 новых рабочих мест по итогам реорганизации этого участка земли.
Отмечается, что данная территория расположена по адресу: улица Судостроительная, владения 46-50. Недалеко от нее находится станция метро Москвы "Нагатинский Затон".
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман
пояснил, что на сегодняшний день на данном участке располагается паркинг, он является многоуровневым и еще не полностью достроен. Планируется в рамках программы КРТ возвести ФОК, площадь которого составит 8,5 тыс. "квадратов". Кроме того, на этом месте будет сохранен паркинг на 131 машину.
Ефимов: свыше 200 тысяч "квадратов" жилья построят в трех районах
По программе КРТ в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков земли проектируются дороги, комфортное жилье, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га.
Ранее Ефимов сообщал, что по московской программе реновации построят новые дома на 2 участках в районе Нагатино-Садовники, которые сейчас используют неэффективно.