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Партию гумпомощи жителям и защитникам Донбасса отправили из Алтайского края - РИА Новости, 09.02.2024
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09:27 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/gumpomosch-1926351810.html
Партию гумпомощи жителям и защитникам Донбасса отправили из Алтайского края
Партию гумпомощи жителям и защитникам Донбасса отправили из Алтайского края - РИА Новости, 09.02.2024
Партию гумпомощи жителям и защитникам Донбасса отправили из Алтайского края
Большую партию гуманитарной помощи отправили бойцам спецоперации из Алтайского края, в состав груза вошли продукты питания, обувь и одежда, лекарства и полевые... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:27
2024-02-09T09:27
надежные люди
алтайский край
донбасс
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БАРНАУЛ, 9 фев - РИА Новости. Большую партию гуманитарной помощи отправили бойцам спецоперации из Алтайского края, в состав груза вошли продукты питания, обувь и одежда, лекарства и полевые печи, бойцы получат посылки к 23 февраля, сообщили в федеральной службе судебных приставов по региону. "Судебные приставы Алтайского края приняли участие в сборе и отправке гуманитарной помощи жителям и защитникам Донбасса. Инициатива комплектования принадлежит Фонду В.А. Шаманова "Защитники Отечества", Союзу промышленников Алтайского края, добровольческому гуманитарному полку "Z.O.V – Алтай"... В состав гуманитарного груза, общий вес которого составил почти 20 тонн, вошли каши, супы, консервы, варенье, сухофрукты, мед, вода, сливочное масло, питательные батончики, термобелье, обувь, медикаменты, полевые печи. Большой вклад в комплектование партии внесли около 10 предприятий нашего региона", - говорится в сообщении. Сообщается, что часть гуманитарной помощи будет передана бойцам гвардейской военной части 55121 и 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, часть - трем военным госпиталям, часть - жителям новых регионов России. "Гуманитарная помощь будет доставлена на Донбасс ко Дню защитников Отечества", - отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20240202/gumpomosch-1925138071.html
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алтайский край, донбасс
Надежные люди, Алтайский край, Донбасс

Партию гумпомощи жителям и защитникам Донбасса отправили из Алтайского края

© Фото : ФССП РоссииПартию гумпомощи жителям и защитникам Донбасса отправили из Алтайского края
Партию гумпомощи жителям и защитникам Донбасса отправили из Алтайского края - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : ФССП России
Партию гумпомощи жителям и защитникам Донбасса отправили из Алтайского края
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БАРНАУЛ, 9 фев - РИА Новости. Большую партию гуманитарной помощи отправили бойцам спецоперации из Алтайского края, в состав груза вошли продукты питания, обувь и одежда, лекарства и полевые печи, бойцы получат посылки к 23 февраля, сообщили в федеральной службе судебных приставов по региону.
"Судебные приставы Алтайского края приняли участие в сборе и отправке гуманитарной помощи жителям и защитникам Донбасса. Инициатива комплектования принадлежит Фонду В.А. Шаманова "Защитники Отечества", Союзу промышленников Алтайского края, добровольческому гуманитарному полку "Z.O.V – Алтай"... В состав гуманитарного груза, общий вес которого составил почти 20 тонн, вошли каши, супы, консервы, варенье, сухофрукты, мед, вода, сливочное масло, питательные батончики, термобелье, обувь, медикаменты, полевые печи. Большой вклад в комплектование партии внесли около 10 предприятий нашего региона", - говорится в сообщении.
Сообщается, что часть гуманитарной помощи будет передана бойцам гвардейской военной части 55121 и 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, часть - трем военным госпиталям, часть - жителям новых регионов России.
"Гуманитарная помощь будет доставлена на Донбасс ко Дню защитников Отечества", - отмечают в ведомстве.
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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Надежные людиАлтайский крайДонбасс
 
 
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