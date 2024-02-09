Рейтинг@Mail.ru
В США посетовали на нехватку средств для обучения украинцев управлению F-16 - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/f-16-1926290024.html
В США посетовали на нехватку средств для обучения украинцев управлению F-16
В США посетовали на нехватку средств для обучения украинцев управлению F-16 - РИА Новости, 09.02.2024
В США посетовали на нехватку средств для обучения украинцев управлению F-16
Согласованных ранее средств хватит только для завершения уже начатого обучения украинских летчиков по пилотированию истребителей F-16, заявил глава нацгвардии... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T01:52
2024-02-09T01:52
украина
россия
киев
сергей лавров
александр шульгин
нато
f-16
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_1175:184:3072:1251_1920x0_80_0_0_7d1e00e37015948dc443cd5c86d1cc9e.jpg
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Согласованных ранее средств хватит только для завершения уже начатого обучения украинских летчиков по пилотированию истребителей F-16, заявил глава нацгвардии США Дэн Хокансон. "У нас есть ресурсы для завершения обучения тех, кто уже его начал. Если мы захотим расширить это, очевидно, нам понадобятся ресурсы для обучения дополнительных пилотов и персонала наземной поддержки", - цитирует Хокансона издание Air Force Times. Конгресс США пока не может утвердить запрос Белого дома о новой помощи Киеву, из-за нехватки средств Штаты прекратили поставлять Киеву вооружения, завершая лишь ранее заключенные контракты. Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как говорил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925620495.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_1211:104:3072:1499_1920x0_80_0_0_af407983f002589fa8c1a29157403e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, сергей лавров, александр шульгин, нато, f-16, в мире
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Александр Шульгин, НАТО, F-16, В мире
В США посетовали на нехватку средств для обучения украинцев управлению F-16

Нацгвардия США: денег хватит лишь на завершение начатого обучения ВСУ на F-16

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Согласованных ранее средств хватит только для завершения уже начатого обучения украинских летчиков по пилотированию истребителей F-16, заявил глава нацгвардии США Дэн Хокансон.
«
"У нас есть ресурсы для завершения обучения тех, кто уже его начал. Если мы захотим расширить это, очевидно, нам понадобятся ресурсы для обучения дополнительных пилотов и персонала наземной поддержки", - цитирует Хокансона издание Air Force Times.
Конгресс США пока не может утвердить запрос Белого дома о новой помощи Киеву, из-за нехватки средств Штаты прекратили поставлять Киеву вооружения, завершая лишь ранее заключенные контракты.
Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как говорил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Секретарь СНБО заявил, что Киев готовится принять F-16
6 февраля, 10:50
 
УкраинаРоссияКиевСергей ЛавровАлександр ШульгинНАТОF-16В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала