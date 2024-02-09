https://ria.ru/20240209/f-16-1926290024.html

В США посетовали на нехватку средств для обучения украинцев управлению F-16

В США посетовали на нехватку средств для обучения украинцев управлению F-16 - РИА Новости, 09.02.2024

В США посетовали на нехватку средств для обучения украинцев управлению F-16

Согласованных ранее средств хватит только для завершения уже начатого обучения украинских летчиков по пилотированию истребителей F-16, заявил глава нацгвардии... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T01:52

2024-02-09T01:52

2024-02-09T01:52

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Согласованных ранее средств хватит только для завершения уже начатого обучения украинских летчиков по пилотированию истребителей F-16, заявил глава нацгвардии США Дэн Хокансон. "У нас есть ресурсы для завершения обучения тех, кто уже его начал. Если мы захотим расширить это, очевидно, нам понадобятся ресурсы для обучения дополнительных пилотов и персонала наземной поддержки", - цитирует Хокансона издание Air Force Times. Конгресс США пока не может утвердить запрос Белого дома о новой помощи Киеву, из-за нехватки средств Штаты прекратили поставлять Киеву вооружения, завершая лишь ранее заключенные контракты. Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как говорил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925620495.html

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украина, россия, киев, сергей лавров, александр шульгин, нато, f-16, в мире