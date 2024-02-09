https://ria.ru/20240209/chukotka-1926393919.html

Производителям социально значимых видов хлеба на Чукотке выделят субсидию

Производителям социально значимых видов хлеба на Чукотке выделят субсидию - РИА Новости, 09.02.2024

Производителям социально значимых видов хлеба на Чукотке выделят субсидию

Губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым было принято решение о продолжении субсидирования из окружного бюджета производства социально... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:33

2024-02-09T12:33

2024-02-09T12:33

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

чукотка

чукотский автономный округ

владислав кузнецов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926395515_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_9f22e556f56d54141560a3d358cf0632.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым было принято решение о продолжении субсидирования из окружного бюджета производства социально значимых видов хлеба на территории региона, сообщает пресс-служба правительства округа. В 2023 году субсидии будут выделены на производство трех видов хлеба: пшеничный из муки высшего сорта, пшеничный из муки первого сорта и "Дарницкий". "Это одна из абсолютно необходимых в нашем округе мер поддержки жителей в отдаленных населенных пунктах. Там более высокие затраты на производство хлеба, сложная транспортная логистика, низкий уровень конкуренции. Убежден: наша прямая обязанность – сдержать цены на хлеб, чтобы он оставался доступным для жителей", – сказал Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что в 2023 году благодаря субсидированию предприятия смогли произвести и реализовать для жителей округа свыше 900 тонн социально значимых видов хлеба. 48 хлебных цехов занимаются производством, 35 из их числа – это сельские пекарни.

https://ria.ru/20240208/kbr-1926234494.html

чукотка

чукотский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , чукотка, чукотский автономный округ, владислав кузнецов