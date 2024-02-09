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Производителям социально значимых видов хлеба на Чукотке выделят субсидию - РИА Новости, 09.02.2024
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12:33 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/chukotka-1926393919.html
Производителям социально значимых видов хлеба на Чукотке выделят субсидию
Производителям социально значимых видов хлеба на Чукотке выделят субсидию - РИА Новости, 09.02.2024
Производителям социально значимых видов хлеба на Чукотке выделят субсидию
Губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым было принято решение о продолжении субсидирования из окружного бюджета производства социально... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:33
2024-02-09T12:33
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым было принято решение о продолжении субсидирования из окружного бюджета производства социально значимых видов хлеба на территории региона, сообщает пресс-служба правительства округа. В 2023 году субсидии будут выделены на производство трех видов хлеба: пшеничный из муки высшего сорта, пшеничный из муки первого сорта и "Дарницкий". "Это одна из абсолютно необходимых в нашем округе мер поддержки жителей в отдаленных населенных пунктах. Там более высокие затраты на производство хлеба, сложная транспортная логистика, низкий уровень конкуренции. Убежден: наша прямая обязанность – сдержать цены на хлеб, чтобы он оставался доступным для жителей", – сказал Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что в 2023 году благодаря субсидированию предприятия смогли произвести и реализовать для жителей округа свыше 900 тонн социально значимых видов хлеба. 48 хлебных цехов занимаются производством, 35 из их числа – это сельские пекарни.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , чукотка, чукотский автономный округ, владислав кузнецов
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Чукотка, Чукотский автономный округ, Владислав Кузнецов

Производителям социально значимых видов хлеба на Чукотке выделят субсидию

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкГотовая хлебобулочная продукция
Готовая хлебобулочная продукция - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Готовая хлебобулочная продукция
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым было принято решение о продолжении субсидирования из окружного бюджета производства социально значимых видов хлеба на территории региона, сообщает пресс-служба правительства округа.
В 2023 году субсидии будут выделены на производство трех видов хлеба: пшеничный из муки высшего сорта, пшеничный из муки первого сорта и "Дарницкий".
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"Это одна из абсолютно необходимых в нашем округе мер поддержки жителей в отдаленных населенных пунктах. Там более высокие затраты на производство хлеба, сложная транспортная логистика, низкий уровень конкуренции. Убежден: наша прямая обязанность – сдержать цены на хлеб, чтобы он оставался доступным для жителей", – сказал Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что в 2023 году благодаря субсидированию предприятия смогли произвести и реализовать для жителей округа свыше 900 тонн социально значимых видов хлеба. 48 хлебных цехов занимаются производством, 35 из их числа – это сельские пекарни.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаЧукоткаЧукотский автономный округВладислав Кузнецов
 
 
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