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В США утверждают, что отследили два российских самолета у Аляски
В США утверждают, что отследили два российских самолета у Аляски - РИА Новости, 09.02.2024
В США утверждают, что отследили два российских самолета у Аляски
Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что 8 февраля обнаружило и отследило полет двух российских военных самолетов в международном воздушном... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:05
2024-02-09T10:05
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что 8 февраля обнаружило и отследило полет двух российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. "NORAD обнаружило и отследило два российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 8 февраля 2024 года", — говорится в заявлении NORAD в социальной сети X.Отмечается, что военные самолеты России "оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США". В командовании добавили, что "российская активность" в зоне ПВО Аляски осуществляется на регулярной основе и не рассматривается в качестве угрозы. Ранее в NORAD сообщали, что 6 февраля отследили полет четырех российских военных самолетов. В Минобороны России не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20240123/alyaska-1922865363.html
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аляска, россия, канада, norad
Аляска, Россия, Канада, NORAD
В США утверждают, что отследили два российских самолета у Аляски
Военные США заявили, что отследили два российских самолета над водами у Аляски