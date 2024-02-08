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В России растет престиж просветительской работы, показал опрос - РИА Новости, 08.02.2024
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11:22 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/znanie-1926109327.html
В России растет престиж просветительской работы, показал опрос
В России растет престиж просветительской работы, показал опрос - РИА Новости, 08.02.2024
В России растет престиж просветительской работы, показал опрос
Престиж просветительской деятельности в России растет, в конце прошлого года 31% россиян называли престижной работу в этой области, а среди молодёжи этот... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:22
2024-02-08T11:22
общество
россия
максим древаль
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Престиж просветительской деятельности в России растет, в конце прошлого года 31% россиян называли престижной работу в этой области, а среди молодёжи этот показатель равен 43%, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль. "Не так давно мы начали измерять престиж просветительской деятельности, и, если смотреть в целом по стране, то показатель уже в конце прошлого года был 31% - это те, кто считают деятельность престижной. Всего лишь за полгода с момента начала измерений этот показатель вырос на 5 процентных пунктов, до 31%", - рассказал Древаль. Он отметил, что среди молодежи этот показатель равен 43%, он вырос за полгода на 11 процентных пунктов.
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общество, россия, максим древаль
Общество, Россия, Максим Древаль
В России растет престиж просветительской работы, показал опрос

"Знание": просветительскую работу считают престижной 31 процент россиян

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль
Генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Престиж просветительской деятельности в России растет, в конце прошлого года 31% россиян называли престижной работу в этой области, а среди молодёжи этот показатель равен 43%, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.
«
"Не так давно мы начали измерять престиж просветительской деятельности, и, если смотреть в целом по стране, то показатель уже в конце прошлого года был 31% - это те, кто считают деятельность престижной. Всего лишь за полгода с момента начала измерений этот показатель вырос на 5 процентных пунктов, до 31%", - рассказал Древаль.
Он отметил, что среди молодежи этот показатель равен 43%, он вырос за полгода на 11 процентных пунктов.
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