https://ria.ru/20240208/znanie-1926109327.html

В России растет престиж просветительской работы, показал опрос

В России растет престиж просветительской работы, показал опрос - РИА Новости, 08.02.2024

В России растет престиж просветительской работы, показал опрос

Престиж просветительской деятельности в России растет, в конце прошлого года 31% россиян называли престижной работу в этой области, а среди молодёжи этот... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:22

2024-02-08T11:22

2024-02-08T11:22

общество

россия

максим древаль

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Престиж просветительской деятельности в России растет, в конце прошлого года 31% россиян называли престижной работу в этой области, а среди молодёжи этот показатель равен 43%, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль. "Не так давно мы начали измерять престиж просветительской деятельности, и, если смотреть в целом по стране, то показатель уже в конце прошлого года был 31% - это те, кто считают деятельность престижной. Всего лишь за полгода с момента начала измерений этот показатель вырос на 5 процентных пунктов, до 31%", - рассказал Древаль. Он отметил, что среди молодежи этот показатель равен 43%, он вырос за полгода на 11 процентных пунктов.

https://ria.ru/20240207/premiya-1925899930.html

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общество, россия, максим древаль