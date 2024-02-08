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Глава общества "Знание" надеется на выступление Путина перед школьниками - РИА Новости, 08.02.2024
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07:18 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/znanie-1926069765.html
Глава общества "Знание" надеется на выступление Путина перед школьниками
Глава общества "Знание" надеется на выступление Путина перед школьниками - РИА Новости, 08.02.2024
Глава общества "Знание" надеется на выступление Путина перед школьниками
Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль сообщил в интервью РИА Новости, что надеется на то, что традиция продолжится и президент... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:18
2024-02-08T07:18
владимир путин
общество "знание"
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль сообщил в интервью РИА Новости, что надеется на то, что традиция продолжится и президент России Владимир Путин вновь выступит с лекцией перед школьниками. "Я очень надеюсь. С учетом графика президента представляю, насколько это непросто, но я надеюсь, что традиция продолжится", - сказал Древаль, отвечая на вопрос об обещании президента выступить вновь с лекцией перед школьниками. Он отметил, что Путин показал значимость деятельности Общества "Знание" и просвещения тем, что сам принял участие в первом федеральном просветительском марафоне и провел урок для школьников. "Своим участием он создал огромную волну интереса у других выдающихся, интересных лекторов, которые тоже присоединились... Сейчас уже сложно найти аудиторию, с которой бы не работало Общество "Знание", или тематики, о чем бы мы ни говорили, или формата просвещения, которого бы мы ни охватили, потому что сейчас мы не только занимаемся лекциями, но и задействованы в других областях – и спектакли, и фотографии, и кино, и поэзия, и игровой формат, и спорт, и экспозиции", - добавил Древаль.
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владимир путин, общество "знание", россия
Владимир Путин, Общество "Знание", Россия
Глава общества "Знание" надеется на выступление Путина перед школьниками

Глава общества "Знание" Древаль надеется, что Путин выступит перед школьниками

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль сообщил в интервью РИА Новости, что надеется на то, что традиция продолжится и президент России Владимир Путин вновь выступит с лекцией перед школьниками.
«
"Я очень надеюсь. С учетом графика президента представляю, насколько это непросто, но я надеюсь, что традиция продолжится", - сказал Древаль, отвечая на вопрос об обещании президента выступить вновь с лекцией перед школьниками.
Он отметил, что Путин показал значимость деятельности Общества "Знание" и просвещения тем, что сам принял участие в первом федеральном просветительском марафоне и провел урок для школьников.
"Своим участием он создал огромную волну интереса у других выдающихся, интересных лекторов, которые тоже присоединились... Сейчас уже сложно найти аудиторию, с которой бы не работало Общество "Знание", или тематики, о чем бы мы ни говорили, или формата просвещения, которого бы мы ни охватили, потому что сейчас мы не только занимаемся лекциями, но и задействованы в других областях – и спектакли, и фотографии, и кино, и поэзия, и игровой формат, и спорт, и экспозиции", - добавил Древаль.
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