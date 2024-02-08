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У побережья Камчатки за сутки произошли пять землетрясений - РИА Новости, 08.02.2024
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00:29 08.02.2024 (обновлено: 00:31 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/zemletryasenie-1926049642.html
У побережья Камчатки за сутки произошли пять землетрясений
У побережья Камчатки за сутки произошли пять землетрясений - РИА Новости, 08.02.2024
У побережья Камчатки за сутки произошли пять землетрясений
Пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 5,0 произошли за сутки у побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T00:29
2024-02-08T00:31
российская академия наук
камчатка
командорские острова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев – РИА Новости. Пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 5,0 произошли за сутки у побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН."Два землетрясения зафиксированы у восточного побережья Камчатки. Магнитуда составила 3,6 и 3,7. Расстояние до Петропавловска-Камчатского 148 и 142 километра соответственно. Три землетрясения произошли неподалеку от Командорских островов, которые входят в состав Камчатского края", - сообщил собеседник.Магнитуда событий у Командор была больше - от 4,6 до 5,0. Расстояние до ближайшего населенного пункта - села Никольское - составило от 35 до 50 километров.По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240206/yaponiya-1925598335.html
камчатка
командорские острова
петропавловск-камчатский
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российская академия наук, камчатка, командорские острова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия
Российская академия наук, Камчатка, Командорские острова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Петропавловск-Камчатский, Происшествия
У побережья Камчатки за сутки произошли пять землетрясений

У берегов Камчатки за сутки произошли пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 5

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев – РИА Новости. Пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 5,0 произошли за сутки у побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
«
"Два землетрясения зафиксированы у восточного побережья Камчатки. Магнитуда составила 3,6 и 3,7. Расстояние до Петропавловска-Камчатского 148 и 142 километра соответственно. Три землетрясения произошли неподалеку от Командорских островов, которые входят в состав Камчатского края", - сообщил собеседник.
Магнитуда событий у Командор была больше - от 4,6 до 5,0. Расстояние до ближайшего населенного пункта - села Никольское - составило от 35 до 50 километров.
По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались, угроза цунами не объявлялась.
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Российская академия наукКамчаткаКомандорские островаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Петропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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