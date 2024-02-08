https://ria.ru/20240208/zemletryasenie-1926049642.html

У побережья Камчатки за сутки произошли пять землетрясений

У побережья Камчатки за сутки произошли пять землетрясений - РИА Новости, 08.02.2024

У побережья Камчатки за сутки произошли пять землетрясений

Пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 5,0 произошли за сутки у побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T00:29

2024-02-08T00:29

2024-02-08T00:31

российская академия наук

камчатка

командорские острова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петропавловск-камчатский

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев – РИА Новости. Пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 5,0 произошли за сутки у побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН."Два землетрясения зафиксированы у восточного побережья Камчатки. Магнитуда составила 3,6 и 3,7. Расстояние до Петропавловска-Камчатского 148 и 142 километра соответственно. Три землетрясения произошли неподалеку от Командорских островов, которые входят в состав Камчатского края", - сообщил собеседник.Магнитуда событий у Командор была больше - от 4,6 до 5,0. Расстояние до ближайшего населенного пункта - села Никольское - составило от 35 до 50 километров.По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240206/yaponiya-1925598335.html

камчатка

командорские острова

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук, камчатка, командорские острова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия