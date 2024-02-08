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В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов - РИА Новости, 08.02.2024
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11:11 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/zayavlenie-1926104511.html
В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов
В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов - РИА Новости, 08.02.2024
В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов
Украинские системы ПВО не могут защитить города от российских ракетных ударов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:11
2024-02-08T11:11
в мире
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олег соскин
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинские системы ПВО не могут защитить города от российских ракетных ударов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;Седьмого февраля произошел тяжелейший удар&quot;, — пожаловался Соскин.По его словам, украинские системы ПВО не могут перехватывать и уничтожать российские ракеты и защищать украинские объекты от авиаударов.&quot;Баллистику и &quot;Искандеры&quot; не сбиваете. Сколько можно людей обманывать?&quot; — продолжил он.Также политолог раскритиковал Владимира Зеленского за постоянные заявления в СМИ об успешной работе украинских ПВО или же неспособности российских военных наносить новые удары с воздуха по целям на Украине, поскольку слова политика всегда потом опровергаются этими операциями.Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.ВС России с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240208/katastrofa-1926083247.html
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в мире, украина, киев, олег соскин, леонид кучма, владимир зеленский, вооруженные силы рф, политика
В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Политика
В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов

Соскин: украинские системы ПВО не могут защищать от российских ракетных ударов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинские системы ПВО не могут защитить города от российских ракетных ударов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
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"Седьмого февраля произошел тяжелейший удар", — пожаловался Соскин.

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По его словам, украинские системы ПВО не могут перехватывать и уничтожать российские ракеты и защищать украинские объекты от авиаударов.
«

"Баллистику и "Искандеры" не сбиваете. Сколько можно людей обманывать?" — продолжил он.

Также политолог раскритиковал Владимира Зеленского за постоянные заявления в СМИ об успешной работе украинских ПВО или же неспособности российских военных наносить новые удары с воздуха по целям на Украине, поскольку слова политика всегда потом опровергаются этими операциями.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.
ВС России с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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