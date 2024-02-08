https://ria.ru/20240208/zayavlenie-1926104511.html

В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов

В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов - РИА Новости, 08.02.2024

В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов

Украинские системы ПВО не могут защитить города от российских ракетных ударов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:11

2024-02-08T11:11

2024-02-08T11:11

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вооруженные силы рф

политика

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинские системы ПВО не могут защитить города от российских ракетных ударов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Седьмого февраля произошел тяжелейший удар", — пожаловался Соскин.По его словам, украинские системы ПВО не могут перехватывать и уничтожать российские ракеты и защищать украинские объекты от авиаударов."Баллистику и "Искандеры" не сбиваете. Сколько можно людей обманывать?" — продолжил он.Также политолог раскритиковал Владимира Зеленского за постоянные заявления в СМИ об успешной работе украинских ПВО или же неспособности российских военных наносить новые удары с воздуха по целям на Украине, поскольку слова политика всегда потом опровергаются этими операциями.Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.ВС России с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240208/katastrofa-1926083247.html

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926079066.html

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в мире, украина, киев, олег соскин, леонид кучма, владимир зеленский, вооруженные силы рф, политика