https://ria.ru/20240208/zasedanie-1926202669.html

Следующее заседание Совета по науке и образованию пройдет летом

Следующее заседание Совета по науке и образованию пройдет летом - РИА Новости, 08.02.2024

Следующее заседание Совета по науке и образованию пройдет летом

Следующее заседание Совета по науке и образованию состоится летом 2024 года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:00

2024-02-08T16:00

2024-02-08T16:07

россия

владимир путин

наука

наука

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следующее заседание Совета по науке и образованию состоится летом 2024 года, заявил президент России Владимир Путин. Во время заседания Совета по науке и образованию в четверг Путин дал правительству РФ поручение сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий и актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки. "Результаты проделанной работы обсудим уже на следующем заседании совета летом текущего года", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240208/putin-1926204090.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, наука