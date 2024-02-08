Рейтинг@Mail.ru
Следующее заседание Совета по науке и образованию пройдет летом - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:00 08.02.2024 (обновлено: 16:07 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/zasedanie-1926202669.html
Следующее заседание Совета по науке и образованию пройдет летом
Следующее заседание Совета по науке и образованию пройдет летом - РИА Новости, 08.02.2024
Следующее заседание Совета по науке и образованию пройдет летом
Следующее заседание Совета по науке и образованию состоится летом 2024 года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:00
2024-02-08T16:07
россия
владимир путин
наука
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следующее заседание Совета по науке и образованию состоится летом 2024 года, заявил президент России Владимир Путин. Во время заседания Совета по науке и образованию в четверг Путин дал правительству РФ поручение сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий и актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки. "Результаты проделанной работы обсудим уже на следующем заседании совета летом текущего года", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240208/putin-1926204090.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_156:0:2677:1891_1920x0_80_0_0_b85c5fb7e335d0049adf32cd07d06660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, наука
Россия, Владимир Путин, Наука, Наука
Следующее заседание Совета по науке и образованию пройдет летом

Путин: следующее заседание Совета по науке и образованию пройдет летом 2024 года

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следующее заседание Совета по науке и образованию состоится летом 2024 года, заявил президент России Владимир Путин.
Во время заседания Совета по науке и образованию в четверг Путин дал правительству РФ поручение сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий и актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки.
«
"Результаты проделанной работы обсудим уже на следующем заседании совета летом текущего года", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Путин призвал определить актуальные подходы в сфере науки
Вчера, 16:04
 
НаукаРоссияВладимир ПутинНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала