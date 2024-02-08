https://ria.ru/20240208/zasedanie-1926202669.html
Следующее заседание Совета по науке и образованию пройдет летом
Следующее заседание Совета по науке и образованию пройдет летом - РИА Новости, 08.02.2024
Следующее заседание Совета по науке и образованию пройдет летом
Следующее заседание Совета по науке и образованию состоится летом 2024 года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:00
2024-02-08T16:00
2024-02-08T16:07
россия
владимир путин
наука
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следующее заседание Совета по науке и образованию состоится летом 2024 года, заявил президент России Владимир Путин. Во время заседания Совета по науке и образованию в четверг Путин дал правительству РФ поручение сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий и актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки. "Результаты проделанной работы обсудим уже на следующем заседании совета летом текущего года", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240208/putin-1926204090.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_156:0:2677:1891_1920x0_80_0_0_b85c5fb7e335d0049adf32cd07d06660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, наука
Россия, Владимир Путин, Наука, Наука
Следующее заседание Совета по науке и образованию пройдет летом
Путин: следующее заседание Совета по науке и образованию пройдет летом 2024 года